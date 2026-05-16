Волонтеры нашли чучело краснокнижного орлана в Волгограде. Фото: скрин с видео "Птичий остров".

В Волгограде обычный вызов для волонтеров центра реабилитации диких животных «Птичий остров» обернулся настоящим кошмаром с оскорблениями, агрессией и вызовом полиции. Эту историю рассказала руководитель центра Алина Ерина. Зоозащитники столкнулись с ситуацией, которая вышла далеко за рамки спасения животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Все началось с тревожного сообщения - в Кировском районе Волгограда у подъезда сидит раненый орлан-белохвост. Эта птица занесена в Красную книгу, и промедление могло стоить ей жизни. Волонтеры мгновенно выехали на место. Однако по прибытии их ждал шок. Вместо живого хищника они обнаружили искусно сделанное чучело. Птицу превратили в предмет интерьера.

Сотрудники центра начали выяснять у женщины, хозяйки чучела, откуда у нее такой редкий экспонат. По словам волонтеров, ее показания менялись буквально на глазах. Сначала она утверждала, что нашла чучело на свалке пять лет назад, потом срок сократился до трех лет. Когда на место прибыли сотрудники полиции, которых волонтеры ждали более трех часов, женщина заявила, что находка совсем недавняя.

Но самое страшное, по словам Алины Ериной, началось позже. К волонтерам стали подходить местные жители, которые вели себя крайне агрессивно. Девушек называли мошенницами и осыпали оскорблениями. Один мужчина попытался силой забрать чучело. Когда Алина побежала за ним, чтобы помешать, он выхватил у нее из рук мобильный телефон.

- Я женщина! Я приехала по долгу службы и по зову сердца! За что? Почему такое отношение к тем, кто делает это абсолютно безвозмездно? К тем, кто не получает зарплату, не ждет наград, а просто спасает, — делится своим возмущением руководитель центра.

Волонтеры зафиксировали происходящее на видео. Они написали заявление. Чучело орлана передали им на ответственное хранение до проведения экспертизы. Зоозащитники надеются на справедливость и поддержку со стороны общественности.

- На место выезжали сотрудники полиции. Зарегистрировали обращение. Заявитель чучело забрала себе. Претензий к сотрудникам полиции у нее нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.