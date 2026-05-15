Имущество на 54 млн изъяли у экс-судьи Сапеги и его родных в Волгограде

У судьи и его семьи конфисковали незаконно заработанное

Волгоградский областной суд оставил в силе вердикт о конфискации в пользу государства имущества находящегося в отставке нижегородского судьи Вячеслава Сапеги и членов его семьи. Четверо родственников экс-судьи пытались оспорить постановление Ворошиловского райсуда, но у них не вышло. Дорогая недвижимость и автомобили им больше не принадлежат.

Проблемы у экс-судьи возникли в феврале 2026 года. Высшая квалификационная коллегия судей России направила в Генпрокуратуру материалы антикоррупционного дела на Сапегу. Сделали это по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

- Имея непредусмотренные законом доходы, Вячеслав Сапега использовал их для приобретения дорогостоящих транспортных средств и объектов недвижимости на территории Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодарского края, - рассказали в суде.

Покупать столь дорогую недвижимость на свои законные доходы судья не мог, поэтому «прятал» ее. Дома, земельные участки, автомобили и квартиры оформлял на своих родственников, в том числе на тестя и тещу. Причем на маму жены записал он и автомобиль BMW X5, хотя та машину не водила и не имела прав.

- Общая стоимость изъятого имущества оценивается свыше 54 миллионов рублей, - прокомментировали в суде.

В итоге 13 марта Ворошиловский райсуд Волгограда вынес решение о конфискации в пользу государства трех BMW X5 и пяти объектов недвижимости Сапеги и его семьи: квартира и машиноместо в Москве; квартира и два машиноместа в Нижнем Новгороде. Областной суд оставил решение без изменений. Он уже вступило в законную силу.

