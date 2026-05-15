Музей Виктора Лосева открылся в здании пожарной каланчи в Волгограде

Искусство начинается уже на входе в музей. Садитесь и творите!

15 мая 2026 года в Волгограде в здании пожарной каланчи на улице Коммунистической, 5 открылся музей Виктора Лосева. Впервые здесь, в новом, очень современном музейном пространстве представлено так много работ волгоградского художника, который в последние годы стал легендой. Одним из первых выставку посетил губернатор Андрей Бочаров.

170 работ Виктора Лосева о городе и его жителях увидят волгоградцы.

- Сегодня наш художник, которого, может быть, ещё не все знают, наш Виктор Николаевич, получил общественное признание. Его творчество по-настоящему является нашим историческим наследием. Именно через произведения Лосева на протяжении всего периода жизни мы можем посмотреть и проследить развитие города, развитие территории, жизнь семьи, конкретного человека, - говорит о важности нового культурного пространства губернатор.

В первом зале работы Виктора Лосева пляжной тематики.

Открыли музей в здании, которое имеет статус объекта культурного наследия. Работали осторожно, местами оставили открытой историческую кладку из красного кирпича. Пространство получилось очень легким и современным. Волгоградцы смогут посетить выставку, взять экскурсию, записаться на мастер-класс и даже оплатить это по Пушкинской карте.

ГОРОД КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Сегодня в 5 залах музея разместилась экспозиция «100 друзей художника». 170 картин Виктора Лосева разделили по темам.

- Мы знаем, что Виктор Лосев очень любил нашу Волгу, природу, поэтому отдельная часть посвящена такой пляжной тематике, где художник изображал не только Волгу, наш замечательный белый песок, но и людей, которые там отдыхают. Он очень любил общаться, любил запечатлевать наших горожан в своих произведениях, - рассказывает директор Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова Варвара Озерина.

С 15 мая в музей могут попасть все желающие.

В других залах можно увидеть работы Лосева, посвященные городу, который он очень любил.

- Художник изображал его не только со стороны фиксации тех или иных архитектурных объектов, но и как такой живой организм, совместно с человеком в нём. Архитектура, настроение города, погодные условия, люди в нём, вот это для него было очень важно, - говорит Варвара Озерина.

Представлено только 170 работ из 400: выставка будет обновляться.

Работы Виктора Лосева, представленные в музее, попали сюда как из фондов музея Машкова, так и из частных коллекций. Не все произведения из коллекции – а их около 400 - присутствуют на этой экспозиции, поэтому выставка будет постоянно обновляться, дополняться.

- В таком расширенном формате, в таком большом объёме, конечно, этого художника ещё никто и никогда не показывал, - обращает внимание Варвара Озерина.

В музее есть и интерактивные моменты.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В МУЗЕЕ ЛОСЕВА

В музее будут проходить и сменные персональные выставки, и сборные выставки наших художников. Сейчас волгоградцы могут увидеть выставку «Город очень личный» и работы старейших мастеров изобразительного искусства, которые трудились на протяжении десятилетий в Волгограде.

- Она раскрывает именно личные отношения каждого мастера к нашему замечательному городу, который строился, развивался и сейчас продолжает становиться всё краше, - говорит Варвара Озерина.

В другом зале выставка работ волгоградских и сталинградских художников.

Конечно, в 2026 году он присоединится к Ночи музеев – 16 мая здесь пройдут мероприятия фестиваля «Извините, вы не видели Лосева». Также в музее Лосева будут работать лаборатории, проходить мастер-классы. Ну, конечно, будет кофе, коворкинги, кино. И возможность посетить смотровую площадку, или, как её раньше называли, дозорную.

- Преодолев 205 ступеней, мы оказываемся на высоте 36 метров, где открывается потрясающий вид на город, на Заволжье. Единственное, что мы должны соблюсти все правила безопасности, поэтому подъём на Каланчу будет осуществляться организованной группой, не более 12 человек, - говорит директор музея изобразительных искусств.

С историческим зданием работали очень осторожно.

БЕЗ ЛИШНИХ ЗАПРЕТОВ, БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОРОВ

Скоро у музея появится и арт-пространство под открытым небом.

- Это уникальное историческое здание содержит очень уютный внутренний двор, который раньше никак не использовался, и мы решили посвятить его самым смелым творческим экспериментам, где могут представлять свои произведения ребята, молодые художники, - рассказала Варвара Озерина. - Мы планируем там показ фильмов под открытым небом, творческий обмен опытом, пленеры, мастер-классы. Мы надеемся, что это пространство, которое мы назвали подстанцией, будет развиваться и в дальнейшем.

Губернатор Андрей Бочаров пообещал убрать забор, который сегодня стоит перед каланчой и закрывает вход в приемную президента РФ.

Забор уберут, и во внутреннем дворике сделают арт-пространство.

- Здесь будут размещаться скульптуры или другие произведения современных авторов на улице и с доступом туда без ограничений. Это очень важно. Надо создавать такие открытые общественные пространства, знаете, без лишних... запретов, без лишних заборов, для того чтобы жители имели возможность здесь гулять, ходить с семьями в то время, когда им удобно. Нравится гулять в парке вечером - зашли сюда, посмотрели, в том числе с семьёй, с детьми, с девушкой с молодым человеком, может, и не очень молодым человеком, - пообещал Андрей Бочаров.

Музей расположен в историческом здании. Посетители смогут подняться на дозорную площадку.

КАК ПОПАСТЬ В МУЗЕЙ, ЦЕНА БИЛЕТА

Билеты в музей Виктора Лосева в Волгограде можно купить на месте или онлайн на сайте https://muzei.ru. Посещение выставок для взрослых – 400 рублей, посещение смотровой площадки пожарной каланчи – 500 рублей (необходима запись). Есть льготы для школьников, студентов, инвалидов III группы.