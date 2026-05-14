«Рыцари Сорока Островов» разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Режиссером стал Ким Дружинин («Злые люди», «28 панфиловцев» и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — жестокая непрекращающаяся война всех против всех.

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка «Москино». Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Ландыши», «Комбинация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Балет» и другие).

Галина Стрижевская, продюсер GALA Production:

«Экранизация литературных произведений — всегда задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Очень надеюсь, что наши зрители влюбятся в каждого из них».

«Рыцари Сорока Островов» (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов . Уже дебют писателя был удостоен премии «Меч Руматы» как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста. В настоящее время суммарный тираж произведений Лукьяненко приближается к 10 млн экземпляров.

О сериале «Рыцари Сорока Островов» (18+)

Производство: INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Жанр: фантастика

Режиссер-постановщик: Ким Дружинин

Оператор-постановщик: Андрей Гуркин

Авторы сценария: Сергей Лукьяненко, Иван Никифоров, Сергей Левитан, Софья Донианц, Анастасия Симбирцева, Галина Суханова, Андрей Мармонтов

Продюсеры INEY Productions: Андрей Золотарев, Алена Акимова

Продюсер GALA Production: Галина Стрижевская

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры: Андрей Золотарев, Иван Никифоров,

Марина Наумова, Кирилл Ашумов

Продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий

Продюсер постпродакшн: Максим Абрамов

Исполнительный продюсер: Галина Нахимовская

Линейный продюсер «НМГ Студии»: Марина Лаврова

Художник-постановщик: Андрей Белан

Художник по костюмам: Сергей Шичкин

Художник по гриму: Евгения Малай

Художники по реквизиту: Сергей Охапкин

В ролях: Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Александра Нестерова, Елисей Чучилин, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков, Юлия Волкова, Артем Кисаков, Дмитрий Ковган, Владимир Сарапульцев, Мирослава Михайлова, Астан Агрба, Илья Куруч, Арсений Вейс, Екатерина Гонтаренко, Трофим Тихонов, Илья Сигалов, Алиса Конашенкова, Виолетта Онор, Егор Абрамов, Степан Летковский, Мария Пореченкова, Михаил Жаков, Руслан Чагилов, Александр Макаров, Виневьева Новицкая, Арсений Касперович и другие.

