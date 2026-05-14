Огонь Памяти, свет Победы: на ВолгаКалии отметили лучших сотрудников в честь 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Ирина СИМОНОВА

С раннего утра председатель профсоюзной организации Росхимпрофсоюза Ольга Косарева и молодые специалисты ВолгаКалия вручили шахтёрам, идущим на предпраздничную смену, памятные флажки и значки. В этот день флаги Победы украсили подземную технику, символ уважения к подвигу предков был на рабочей одежде каждого, кто спустился в забой.

Кульминацией дня стала торжественная церемония у стелы Памяти, построенной на предприятии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки песен военных лет руководители и сотрудники комбината собрались, чтобы отдать дань глубокого уважения и благодарности легендарному поколению победителей.

В честь Дня Победы и за большой трудовой вклад генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев наградил главного специалиста управления энергообеспечения Алексея Снеговского серебряной медалью «За выдающиеся заслуги». Алексей Николаевич стал основоположником создания и развития энергетической инфраструктуры Гремячинского ГОКа. Благодаря уважаемого всем коллективом энергетика в кратчайшие сроки были построены уникальные объекты, обеспечившие первый на юге страны калийный комбинат необходимой электроэнергией. При активном участии Алексея Николаевича введена в эксплуатацию единственная в своём роде комплектная установка с элегазовой изоляцией, что стало настоящим технологическим прорывом для всего региона.

В продолжение другой важной традиции, объединяющей коллектив, директор по логистике Сергей Александрович Малютин высадил именное дерево. В этом знаковом мероприятии к нему присоединился генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия. Саженец стал живым символом новой жизни и процветания.

Эта замечательная инициатива зародилась на предприятии в прошлом году: 80 лучших работников высадили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В финале памятной встречи звучала бессмертная песня «День Победы». На последних аккордах небо над предприятием озарилось ярким вихрем праздничного салюта в цветах российского триколора, оставив в завершении дня у всех участников приятные воспоминания.

«Мы — достойные продолжатели дела победителей. И доказали это делами. Мы прошли более 300 километров подземных выработок, успешно строим новый город для благополучия наших сотрудников и их семей. И это только малая часть наших достижений! Пусть наше единство, взаимопомощь, энтузиазм и в дальнейшем помогают нам достигать новых успехов во благо нашего предприятия, наших детей и будущих поколений!» - поздравил коллектив генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.