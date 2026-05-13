Владимир Сериков: Депутатский корпус очень сплочен в вопросах помощи нашим бойцам

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков награждён ведомственной медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Эта награда вручается за поддержку СВО и за оказание гуманитарной помощи.

В поддержку бойцов и их семей региональный парламент включился с начала спецоперации. При содействии председателя депутаты передали свыше 1 миллиарда внебюджетных средств в качестве гуманитарной помощи. Владимир Сериков также более 10 раз лично выезжал “за ленту”, чтобы пообщаться с бойцами, узнать потребности и помочь.

- Для меня большая честь быть удостоенным такой высокой награды. Поддержка наших на фронте – главный приоритет в работе. Депутатский корпус очень сплочен в этом вопросе, все фракции включены в этот процесс. Ребята должны знать, что надёжный тыл им обеспечен, их ждут дома, об их семьях не забывают, - отметил Владимир Сериков. – Конечно, то, что делают наши парни каждый день на передовой – героизм. Они герои сегодняшнего дня, а мы работаем только им в помощь.

Кроме того, по инициативе спикера создано сразу несколько парламентских проектов. Самый масштабный и уникальный для страны – «Липецкая промышленность для Победы». Бизнес, производственники, конструкторы и волонтёры объединены в нём для безвозмездного изготовления несерийных изделий. Изготовлено свыше 77 тысяч деталей. Среди них станки для нарезания маскировочных лент, эвакуационные носилки, скорозаряжайки, кошки для разминирования и многое другое. В эту деятельность вовлечено 34 предприятия области.

Проект «30 миллионов для Победы» собрал более 12 миллионов рублей от неравнодушных жителей и предпринимателей. Средства расходуются сразу по запросу наших военнослужащих – на различное оборудование. Свой вклад в регионе внесли больше тысячи человек.

Ещё при поддержке Владимира Серикова в области неоднократно проводился Форум военных волонтёров. В сообществе неравнодушных – более 250 добровольцев. Форум стал площадкой для знакомства волонтёрских организаций и обучения.