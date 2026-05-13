Жизнь и подвиг героя — Фарраха Исламова

Фото: Ирина СИМОНОВА

Один из них - Фаррах Рахметович Исламов, человек, чей жизненный путь стал примером мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Для его внучки, инженера-лаборанта Миляуши Таиповой память о дедушке — это не просто семейная история, а настоящий нравственный ориентир и источник гордости.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фаррах Рахметович Исламов родился 13 октября 1917 года в башкирском селе Гадельшино, расположенном в живописном Учалинском районе республики Башкортостан.

Детство Фарраха выпало на тяжелые времена Гражданской войны. Несмотря на трудности, молодой парень проявил характер и силу духа - рано начал помогать своей большой семье, работая в местном колхозе.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В мае 1939 года судьба привела Фарраха в Красную Армию. Он отправился служить на Дальний Восток. Там, вдали от дома, ему пришлось защищать границы нашего государства от возможных угроз со стороны агрессивной Японии. Молодого бойца направили в полковую школу, где он прошел интенсивную подготовку, получив звание младшего сержанта.

В разгар Второй мировой войны, несмотря на напряженность на западном фронте, Советскому Союзу приходилось сохранять значительное военное присутствие на востоке, чтобы предотвратить нападение японских войск и Фаррах вместе с товарищами стоял на страже безопасности страны.

Особые испытания пришлись на период японской агрессии против Китая. Получив боевое крещение, Фаррах принял участие в боях, включая знаменитую Маньчжурскую наступательную операцию. Форсируя полноводную реку Амур под огнем противника, советские солдаты проявили мужество и решительность, освободив ряд населенных пунктов, включая город Харбин. Во время боевых действий Фаррах Рахметович показал себя достойным командиром отделения, которое действовало эффективно и смело.

Демобилизовавшись весной 1946 года, Фаррах вернулся в родную деревню. Долгие годы он добросовестно исполнял обязанности лесника в Миндякском лесничестве, защищая природу родного края. Затем перешел работать животноводом в Байрамгуловском совхозе.

Вместе с женой Закией Магасумовной они воспитали восемь детей. Так была заложена основа крепкой семьи, а потомкам переданы лучшие качества характера и уважение к труду.

Фаррах Рахметович ушел из жизни в 2003 году, оставив светлую память в сердцах родных и односельчан, многие из которых вспоминают его добрым словом даже спустя десятилетия.

Еще одна особенность истории Фарраха состоит в том, что воевать ради свободы Родины отправились также его братья. Старший брат Сабур геройски сражался под Сталинградом, получил тяжелое ранение, но вернулся живым домой. Другой брат Миржан стал участником обороны Москвы, выдержал суровые испытания фронта, включая тяжёлые ранения, полученные в жестоких боях декабря 1941 года.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За военные подвиги Фаррах Исламов был удостоен государственных наград. Среди них: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», ордена «За Победу над Японией» и «Отечественная война II степени». Эти знаки отличия стали символами его вклада в общее дело защиты Отечества. Светлая память о Фаррахе и безграничная гордость за сделанное им продолжают жить в сердцах его детей, внуков и всех близких. Именно с этого чувства начинается уважение к истории рода, которое они прививают своим детям, передавая память о подвиге деда из поколения в поколение.