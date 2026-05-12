В четырех районах Волгограда массово отключат свет 13 мая

В среду, 13 мая 2026 года, в Волгограде снова ожидаются перебои с электричеством. Завтра в городе обесточат десятки домов и улиц. Света не будет в Ворошиловском, Дзержинском, Кировском и Краснооктябрьском районах. Горожан просят заранее подготовиться к неудобствам и подзарядить гаджетов. Ресурса не будет с утра и до самого вечера.

Ворошиловский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.Ардатовская – 77

пер.Василеостровский – 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в

ул.Гродненская – 94, 96

ул.Поворинская – 26-32, 28а

ул.Филиппова Саши – 75

Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.Зеленогорская – 3-9

ул.Карла Либкнехта – 21, 21А

пр-кт Маршала Жукова – 83, 83/1

ул.Республиканская – 13, 8

Краснооктябрьский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.2-я Горная – 5-13

ул.2-я Малая – 1-11, 4-12

ул.2-я Волочаевская – 20, 22

ул.Айвазовского – 1а, 1-5, 5а, 7, 9а, 2, 4-10

ул.Базарова – 5, 7, 9, 12, 20

ул.Базовая – 27

пл.Белинского – 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 14, 15, 15а, 15б

пер.Вогульский – 3, 4, 5

ул.Вогульская – 60-86, 65, 77-109

ул.Волочаевская – 1, 3, 3а, 5-23, 24а, 25а, 25-31, 2-24, 26-48, 33/1, 33/2, 35а, 35-47, 39, 49-59, 50-70, 61, 61а, 63, 70/1, 70/2

ул.Верхоянская – 100-110, 114-118

ул.Веселая – 1-25, 25а, 4-12, 12а, 14-18, 20-30, 27-33, 33а, 35

ул.Восточная – 1-7, 2а, 2б

ул.Касимовская – 1-21, 2-28, 13, 14, 16

ул.Кубинская – 1-35, 2-24, 26, 28-40, 40а, 42-68, 68а, 70-74, 76, 76а, 78а, 80-90, 37а-75

ул.Кустанайская – 59-75

пер.Лермонтова – 1, 4, 5, 6, 11, 13/1

ул.Лермонтова – 5-19, 23-29

ул.Малая – 2-12, 3-15

пер.Малый – 2, 2а, 3, 4, 5

ул.Мамаевская – 1-13, 12-18, 17-21, 22, 24

пер.Мамаевский – 1а, 1-9, 2-10

ул.Мичурина – 1-17, 2, 8-14, 34, 34а, 38, 38а, 38б, 40-50, 56-62, 63, 63а-75, 64, 66, 66а, 68а-76

ул.Обороны Одессы – 1-3, 4, 6, 9, 11а, 12, 17

ул.Обороны Севастополя – 1а, 1-31, 31а, 33, 33а, 35-43, 2-34, 36а, 36-42

ул.Победы – 1-11, 11а, 13, 13а, 2, 4б, 6-14, 15-23, 16а, 16-20, 22-28

ул.Просторная – 3-13, 4-18, 15, 17а-23, 18/1, 18/3, 18/4, 20-28

пер.1-й Репина – 1, 6-14

пер.2-й Репина – 1а, 2, 2а, 4

ул.Репина – 8-12, 16, 16а, 18-26

ул.Семашко – 12, 23, 24, 25а, 27, 27а, 29

ул.Снайперская – 1-37, 2-30

ул.Стрелковая – 1-11, 2-14, 13-31, 16-40, 31а, 40а, 42

ул.Техническая – 1а, 1-15, 2-16, 17-21, 20а, 20-36, 23, 23а, 25, 27-39, 36, 38-70, 39а, 41-47, 47а, 49, 51, 70а

пер.Транспортный – 4, 6, 18, 22, 33, 45, 47, 47а, 49

ул.Уссурийская – 19, 19а

ул.Чайковского – 37, 39, 41, 43, 45-65, 46, 48-66

ул.Черноярская – 2а, 2б, 2-40, 3-11, 13а, 13-33

ул.Зорге Рихарда – 19-21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35-39, 35-43

Кировский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.Кирова – 92б

ул.Колосовая – 8а.