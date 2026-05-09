Общество9 мая 2026 6:00

Память о Победе в сердце каждого горняка: на ВолгаКалии прошла акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы на Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялась масштабная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Фото: Ирина СИМОНОВА

С самого утра на всех контрольно-пропускных пунктах комбината молодые специалисты с гордостью и уважением вручили георгиевские ленточки каждому, кто приходил на смену. Символ мужества и стойкости на одежде работников на протяжении всех праздничных дней будет напоминать о подвиге прадедов.

Но акция не ограничилась поверхностью. На глубине более километра, в самом сердце рудника, проходчики и машинисты самоходных машин поздравляют друг друга и свое предприятие с наступающим Днём Победы.

Для этого на стальных бортах и кузовах спецтехники горняки прикрепили наклейки с символикой этого памятного дня. Для шахтеров ВолгаКалия символы Великой Победы - это знаки сопричастности к великой истории и общей гордости за свою страну.

«Трудовыми достижениями продолжать традиции наших дедов и прадедов для нас – дело чести. Память о героях Великой Отечественной войны поколения наших сотрудников воплощают в жизнь производственными рекордами на благо страны», - рассказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

