«Я поняла, что сбила девочку, но мне нужно было везти пса в клинику»: под Волгоградом супруги-байкеры задержали виновницу страшного ДТП с 9-летней школьницей

супруги-байкеры отыскали виновницу ДТП. Фото предоставлено героями публикации.

Шокирующая история, в которой человеческая жизнь оказалась менее важной, чем визит к ветеринару, произошла 8 мая 2026 года в городе-спутнике Волгограда Волжском. 63-летняя автомобилистка за рулем Opel сбила 9-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе и, не остановившись, поехала со своей собакой в клинику для животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Свидетелями страшной аварии стали супруги-байкеры Павел и Ольга Перфиловы, которые не просто помогли ребенку, но и устроили погоню за виновницей.

«Девочка была сильно поломана»

Все случилось в обеденное время на проспекте Ленина. Павел и Ольга ехали на своих мотоциклах и увидели впереди странный затор.

- Проскочили между рядов и увидели лежащее на дороге тело. Я сразу по рации сообщил супруге, что сбили человека и нужно останавливаться, может, помощь нужна, — рассказывает Павел Перфилов. — Подъехали, увидели, что это ребенок. Девочка была очень сильно поломана... Было видно, что травмы страшные. Кто сбил — непонятно. Машины виновника на месте не было.

Супруги не растерялись. Пока другие очевидцы вызывали скорую помощь, они помогли оградить место ДТП, чтобы на пострадавшую не наехали другие автомобили. По словам Павла, оказывать первую помощь в такой ситуации было опасно из-за тяжести травм. Решили дождаться медиков. Когда скорая прибыла и девочку начали готовить к госпитализации, мотоциклисты поняли: виновница просто уехала.

- Люди сказали, что за рулем была женщина. Мы сначала подумали, может, она в состоянии аффекта отъехала куда-то в шоке, остановилась за углом. Всякое бывает, — продолжает Павел. — Мы решили проехать по ближайшим парковкам, дворам, посмотреть. Марку машины толком никто не запомнил, то ли Opel, то ли Chevrole.

«В ее глазах не было ни капли сожаления»

Развязка наступила неожиданно. К месту аварии подъехал парень на машине и рассказал сотрудникам ГИБДД, что только что видел дальше по проспекту Opel с разбитым лобовым стеклом и большой собакой в салоне. И тут у Павла мелькнула спонтанная мысль.

- Мы просто навскидку предположили — а вдруг она поехала в ветклинику? Это было спонтанное предположение, просто пазл как-то сам собой сложился, — вспоминает байкер. — Ближайшая клиника была в трех километрах. Мы с женой сели на мотоциклы и рванули туда.

Фото предоставлено героями публикации.

Интуиция не подвела. На небольшой парковке из щебенки, спрятанный в кустах, стоял тот самый Opel с астраханским 30-м регионом на номерах. Разбитое стекло, снесенный бампер. Сомнений не было. Байкеры в полной экипировке ворвались в ветеринарную клинику, чем немало напугали посетителей.

- Мы на эмоциях, на адреналине, громко спросили, кто владелец этого Opel. В очереди сидела пожилая женщина с огромным алабаем. Она абсолютно спокойно ответила: «Это моя машина», — говорит Павел. — Мы были в шоке. Спросили, почему она оставила место ДТП. Она молча встала и попыталась уйти, но мы ее остановили и вызвали полицию.

Наряд приехал очень быстро. Но самое поразительное было впереди. Все то время, пока ждали следователей и эвакуатор, женщина не проявила ни капли раскаяния или беспокойства о сбитом ребенке.

- Я в ее глазах не увидел ни капли сожаления. Ни руки не дрожали, ни голос. Каменное лицо, стеклянные глаза, — с ужасом вспоминает Павел. — На наш вопрос, почему она бросила умирать ребенка на дороге, она ответила то, что повергло в шок даже полицейских. Она сказала: «Да, я поняла, что сбила ребенка. Но я увидела, что ей начали оказывать помощь, и поехала дальше, потому что мне нужно было везти собаку в ветеринарку на прием. Я хотела вернуться, когда сделаю свои дела».

По словам Павла, за все три часа, что они провели на месте, женщина ни разу не спросила, что с девочкой и в какую больницу ее увезли. Ее волновала только собака. Как выяснилось, автомобилистка приехала в Волжский из Ахтубинска.

Официально

По официальной информации ГУ МВД по Волгоградской области, 8 мая около 12:00 63-летняя водитель автомобиля «Опель Астра» напротив дома 213 по проспекту Ленина совершила наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылась, но впоследствии ее разыскали. Сейчас полиция проводит проверку, уголовное дело пока не завели.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пострадавшая девочка сейчас находится в реанимации больницы №7. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. За ее жизнь борются медики. А супруги Перфиловы, которые не искали славы, а просто поступили по-человечески, надеются, что с ребенком все будет хорошо, и виновница получит заслуженное наказание.