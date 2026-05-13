В Волгограде 13 мая 2026 года состоялось заседание градостроительного совета, на котором архитекторы обсудили ряд масштабных проектов, способных в ближайшем будущем преобразить город. На повестке дня оказались новые объекты в Центральном парке, грандиозный технопарк и застройка нескольких крупных участков жилыми домами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на документы проектов.

Огни, вода и вечное лето в Центральном парке

Наиболее зрелищным проектом, получившим единогласное одобрение совета, стала концепция развития Центрального парка культуры и отдыха. По информации пресс-службы парка, главной точкой притяжения станет светомузыкальный фонтанный ансамбль из шести объектов. Он разместится прямо напротив колеса обозрения. Это будет не просто фонтан, а настоящее технологическое шоу: система сможет воспроизводить 22 вида водных рисунков, создавать голограммы и даже совмещать потоки воды с живым огнем. Специально для волгоградцев инженеры из КНР готовят пять уникальных 30-минутных представлений, которые можно будет смотреть бесплатно. Для комфортного просмотра у главной чаши фонтана построят разноуровневый амфитеатр, рассчитанный на 1500 зрителей.

Рядом с фонтанами появится уголок вечного лета – крытая оранжерея площадью 350 квадратных метров. Благодаря стеклянной крыше и особому микроклимату здесь круглый год будут расти вечнозеленые, в том числе редкие, растения. Коллекцию для оранжереи помогут составить специалисты Волгоградского ботанического сада. Внутри также планируют открыть небольшой кафетерий. Кроме того, новую жизнь получит заброшенное здание кафе «Чайная» в парке «Дружба: Волгоград - Баку». Его превратят в современный кафетерий с летней верандой, разноуровневой подсветкой и благоустроенной территорией.

Технопарк «Сталинград» в пойме Царицы

Еще один знаковый проект – строительство IT-технопарка «Сталинград» в пойме реки Царицы. На участке площадью почти три гектара возведут шестиэтажное здание общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание целой экосистемы: здесь появятся подземная многоуровневая парковка, собственная котельная и две трансформаторные подстанции. Особенностью станет амфитеатр, который одновременно будет служить и смотровой площадкой, и лестницей, ведущей к нижней части поймы. Архитекторы уделили большое внимание интеграции технопарка в городскую среду, разработав разветвленную сеть пешеходных и транспортных маршрутов.

Новые жилые кварталы для тысяч волгоградцев

Часть заседания посвятили вопросам жилищного строительства. Так, на улице Тракторостроителей планируют возвести два 17-этажных дома. В каждом из них будет по 185 квартир. Общая жилая площадь превысит 18,5 тысяч квадратных метров. Проектировщики позаботились о парковках, число которых немного превышает нормативы.

В Краснооктябрьском районе на улице Кузнецова появятся две 12-этажные новостройки. Они займут участок между улицами Богунской, Таращанцев и Северным переулком. Всего в двух домах разместятся почти 250 квартир. Застройщик также обещает создать на одно парковочное место больше, чем того требуют градостроительные нормы, что актуально для города.

Самая масштабная застройка ожидает Ворошиловский район. На улице Степана Разина 25 стартует первая очередь строительства крупного жилого комплекса. В дополнение к четырем уже существующим домам здесь построят еще одиннадцать: пять 17-этажных и шесть зданий высотой от 9 до 12 этажей. Предполагается, что в новых домах будут жить почти 3000 человек.