В Волго-Ахтубинской пойме в аренду на 49 лет сдают участки под объекты отдыха

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выставил на аукцион 5 участков в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые индивидуальные предприниматели и юридические лица могут взять в аренду на 49 лет. Все они находятся в рекреационной зоне, поэтому на них запрещено возводить объекты капитально строительства, но вполне можно организовать объекты отдыха и туризма, физической культуры и спорта, экскурсионные экологические тропы и маршруты, смотровые площадки, туристские стоянки и мест отдыха, сообщает облкомприроды. Арендаторам предлагают пять лесных участков в Среднеахтубинском районе общей площадью 8,645 га.

Стоимость лотов – от 20 до 485 тысяч рублей. Расположены участки рядом с хутором Закутским, возле Второй Пятилетки, на ерике Верблюд, на ерике Гнилом в поселке Рыбачий. Капитально строить разрешают только велосипедные, велопешеходные, пешеходные и беговые дорожки, лыжные и роллерные трассы. Запрещена добыча полезных ископаемых, охота и сельское хозяйство. Участки входят в границы особо охраняемой природной территории, поэтому здесь необходимо максимально сохранить природный ландшафт, допускается организация и обустройство, а также строительство, реконструкция и эксплуатация объектов рекреации. Здесь не разрешат бетонировать территорию под стоянку, на некоторых не разрешат строить бассейны и рубить деревья.

Кроме того, предпринимателям придется обеспечить сохранность растений и насекомых, которые занесены в Красную книгу РФ и Волгоградской области. Например, здесь растет звездовик сводчатый, обитают жук-олень, красотел пахучий и другие объекты животного мира. Еще один участок возле Второй Пятилетки расположен в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта без названия.

Участки предоставляют в аренду только ИП и юрлицам, они имеют право подать только одну заявку.

- Полную информацию о проведении аукциона можно также получить по телефону Облкомприроды 8 (8442) 30-89-80, а также СГБУ ВО "Среднеахтубинское лесничество" (8 (84479) 5-35-66), - рассказали в комитете.