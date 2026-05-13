«Мой ребенок плакал, а я была в панике»: в Волгограде спасатели освободили палец школьницы из плена маминого кольца

Девочка решила примерить мамино кольцо и чуть не лишилась пальца. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО.

13 мая в одной из семей Краснооктябрьского района Волгограда началось с настоящей паники и слез. Обычные сборы в школу в семье Анисимовых превратились в маленькую чрезвычайную ситуацию - накануне 11-летняя девочка решила примерить мамино кольцо, а наутро палец посинел. Снять его помогли сотрудники МУ «Служба спасения Волгоград». Мама Маргарита решила выразить благодарность спасателям.

Все началось накануне вечера. Дочь Маргариты, как и многие девочки в ее возрасте, решила примерить мамины украшения. Выбор пал на красивое кольцо, которое, к сожалению, оказалось на размер меньше. Чтобы оно налезло на палец, девочка воспользовалась мылом. А вот снять его обратно уже не получилось. Утром, когда палец отек, стало ясно, что без посторонней помощи не обойтись.

- Это случилось в шесть утра, когда мы собирались в школу, — рассказывает Маргарита. — Дочка в слезах, я в панике. Попытались снять сами, но палец только сильнее опухал. Тогда я поняла, что нужно немедленно обращаться к специалистам.

Маргарита нашла номер городской службы спасения. На другом конце провода ей ответила диспетчер Анастасия Башко. По словам мамы, ее спокойный и вежливый голос сразу вселил уверенность. Анастасия четко назвала адрес службы на улице Поддубного 23, и сказала приезжать.

- Когда мы с дочкой подъехали, нас у ворот уже ждали сотрудники. Представляете? Они не сидели в кабинетах, а вышли нас встретить. Это было так по-человечески, — делится эмоциями женщина. — Дочь, конечно, очень испугалась, увидев инструменты. Но профессионализм спасателей оказался на высоте.

Сотрудники Игорь Сиротин, Алексей Буров и Иван Аватеев сразу окружили девочку заботой. Они начали с ней разговаривать, шутить и объяснять каждый свой шаг. По словам Маргариты, это была настоящая психологическая поддержка. Буквально через пять минут ребенок полностью успокоился и уже с доверием слушал все рекомендации специалистов.

Спасатели действовали быстро и аккуратно. Прошло еще несколько минут, и злополучное колечко, ставшее настоящей ловушкой, было перекушено специальным инструментом. Палец был свободен.

- Когда все закончилось, дочь улыбнулась! - со слезами на глазах говорит Маргарита. — С меня не взяли ни рубля. Нам отдали сломанное кольцо на память об этом приключении.

После спасательной операции девочка спокойно отправилась в школу, а ее мама осталась под глубоким впечатлением от произошедшего.

- Я плачу от благодарности. Я думала, что таких добрых, отзывчивых и абсолютно бескорыстных людей уже не существует. А они есть! Они работают в нашей службе спасения. Я хочу выразить им огромную благодарность!