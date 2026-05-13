Экозабег народов России: ЛУКОЙЛ организует в Волгограде масштабный праздник

Особенностью этой акции станет участие в мероприятии представителей 35 национальностей, проживающих в городе-герое. Организатором выступит ООО «РИТЭК», дочернее предприятие и научно-технический полигон Компании.

В рамках экологической инициативы Компании «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев» пройдут четыре старта с символичным названием #ПОБЕГИ — больше, чем спорт. Откроет этот марафон волгоградский «Экозабег народов России». Далее эстафету примет ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС в Мурманске, Международный Когалымский полумарафон и Красно-белый забег на ЛУКОЙЛ Арене в Москве.

Приглашаем всех на праздник спорта, дружбы и заботы о природе 15 мая 2026 года на Мамаевом кургане и в Парке Победы.

В программе:

• Высадка 35 крымских сосен на Главной высоте России;

• «Забег народов России» — дистанция 2000 м.;

• Зарядка с 3-х кратным чемпионом России, вице-чемпионом Европы по боксу, мастером спорта международного класса Сергеем Лопатинским и мастером спорта России международного класса, бронзовым призёром чемпионата мира и чемпионата Европы, чемпионом России Максимом Бабаниным;

• Концерт национальных коллективов;

• Угощения: узбекский плов, татарский чак-чак, корейские салаты и тд.;

• Конкурсы, викторины с призами, фотозона;

• Передача коллекции из 20 национальных костюмов, которые составят основу музея национальных культур «Дома Дружбы»!

Участие в забеге – возможность поддержать экологическую инициативу и посадить дерево. Совместно с Фондом «Сохрани лес» будет организована высадка 1000 саженцев.

Где и когда: Парк Победы (у подножия Мамаева кургана). Начало в 10:00. Вход свободный.

Приходите сами, зовите друзей – будет весело, спортивно, душевно и полезно!