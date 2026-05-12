Молодые специалисты ЕвроХим ВолгаКалия провели акцию «Помоги ветеранам»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Инициатива объединила стремление заботиться о старшем поколении с вовлечённостью в социально значимые проекты.

Молодые сотрудники отправились помочь с домашними делами Тамаре Захаровне Марченко, детство которой выпало на сороковые.

Участники акции проделали большую работу: починили и побелили стены во флигеле — теперь помещение выглядит свежим и ухоженным, навели порядок во дворе.

Хозяйка дома была искренне тронута вниманием и заботой. В знак благодарности бабушка сварила большую кастрюлю казачьей лапши и угостила ей молодых специалистов. За трапезой прозвучали душевные разговоры: пожилая женщина поделилась воспоминаниями о прошлом, а участники акции с уважением и благодарностью слушали её истории.

Акция «Помоги ветеранам» — это проявление глубокой признательности тем, кто прошёл через тяжёлые испытания военного и послевоенного времени. Участие в экомарафоне фонда Мельниченко позволило дополнить социальную инициативу экологическим аспектом — все материалы использовались с учётом принципов разумного потребления и бережного отношения к ресурсам.

«Мы рады, что можем прийти на помощь тем, кто заслуживает особой заботы и внимания, — отметила ведущий специалист отдела ремонтов и эксплуатации зданий и сооружений

ЕвроХим-ВолгаКалия Ульяна Егорова. — Такие встречи напоминают нам о важности сохранения памяти, уважения к старшему поколению и ценности живого человеческого общения».

ЕвроХим ВолгаКалий поддерживает инициативы своих сотрудников и поощряет их вовлечённость в волонтёрские и благотворительные проекты. Сохранение исторической памяти — важные составляющие корпоративной культуры и гражданской позиции каждого сотрудника.