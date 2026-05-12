Больше 70 парков и набережных благоустроили в Белгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» общественные пространства преобразовывают с учетом пожеланий жителей. Ежегодно они выбирают точки и территории в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Основная цель проекта – сделать природные зоны в городской инфраструктуре комфортными для населения, тем самым улучшив качество жизни, повысив связь жителей в окружающей средой.

Так, благодаря нацпроекту за время его реализации в Белгородской области преобразились 46 парков и 28 набережных, которые стали излюбленными местами как для местных жителей, так и для гостей региона. Новый облик приобрели парки: «Под Дубом» в поселке Дубовое, ПКиО в Прохоровке, Солнечный и Железнодорожников в Старом Осколе, парк имени М. Горького в Чернянке, Сосновый в Валуйках, Победителей в Волоконовке, парк «Сказок» в Алексеевке, Молодежный в Короче.

В числе наиболее ожидаемых и заметных проектов благоустройства в регионе стали набережные в Белгороде, Алексеевке, Ровеньках, Ивне, Борисовке и Старом Осколе. Жители региона с удовольствием отдыхают вдоль водоемов.

Стоит отдельно выделить масштабное благоустройство общественных пространств в Губкине, которое началось в 2022-м. Благодаря нацпроекту здесь создана единая городская среда нового уровня качества. Город три года подряд становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Тёплый Колодезь – зелёная долина Губкина» - создана комфортная прибрежная зона отдыха малой реки Тёплый Колодезь. Площадь благоустроенной территории – 4,6 га, стоимость проекта – 218,5 млн рублей.

В 2024 году в округе приступили к реализации проекта благоустройства «Губкин – Лесопляж», который также победил во Всероссийском конкурсе. Площадь объекта – 51,4 га, стоимость работ – 256,4 млн рублей. По проекту долины рек и ручьев, городские пруды, бульвары, скверы и зеленые улицы теперь образуют единую сеть зон отдыха – «Зеленое кольцо Губкина». Отметим, проект благоустройства природной территории городского пляжа в Губкине Белгородской области включен в федеральный реестр лучших практик по благоустройству.

Напомним, в этом году на Всероссийское голосование за благоустройство в Белгородской области вынесено 30 объектов в 14 муниципальных образованиях. Проголосовать за дизайн-проекты по преображению общественных пространств может каждый россиянин старше 14 лет. На портале zagorodsreda.gosuslugi.ru голосование продлится до 12 июня.