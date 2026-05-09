«Варя спасла Леню!»: малышу с лейкозом из Волгограда пересадили костный мозг сестры

Маленькому Лене провели операцию.

В израильской клинике провели успешную операцию по пересадке костного мозга маленькому годовалому Лене Никехину из Волгограда, за судьбой которого следила вся страна. Донором для малыша стала его семилетняя сестра Варя, подарив брату шанс на жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Родители поделились главной новостью, которую ждали тысячи людей: «Все случилось. Варя спасла Леню! Мы гордимся своими детьми!»

«Спасти братика»

Настоящей героиней этой истории стала хрупкая девочка Варя. Врачи в клинике несколько раз беседовали с ней, в доступной и мягкой форме объясняя, что именно будет происходить. Ее мужество и понимание поразили даже опытных медиков.

Когда доктор перед процедурой спросил Варю, зачем она приехала в больницу, девочка без колебаний ответила: «Спасти братика».

Она отдала часть своих стволовых клеток, а уже на следующее утро, как ни в чем не бывало, выписалась и отправилась с бабушкой отдыхать, играть и гулять. Супергерои действительно не носят плащи.

Сама трансплантация костного мозга – это сложная процедура, которая для пациента выглядит как обычное переливание крови. Здоровые стволовые клетки донора вводят через центральный венозный катетер. Попадая в организм, они с кровотоком перемещаются в костный мозг, где начинают делиться и создавать новые, здоровые клетки крови. Сейчас для Лени начинается самый ответственный период – реабилитация. Врачи будут внимательно контролировать процесс приживления, который в среднем занимает около 21 дня. Впереди еще долгий путь, но самый важный шаг к победе над болезнью уже сделан.

Ангелы-хранители маленького Лени

Эта операция стала возможной благодаря невероятной поддержке тысяч неравнодушных людей из Волгограда, Волгоградской области и всей России. История Лени началась несколько месяцев назад, когда у жизнерадостного десятимесячного малыша внезапно поднялась температура и появилась вялость. Врачи поставили страшный диагноз – младенческий лейкоз. Для спасения требовалась пересадка костного мозга в зарубежной клинике. Специалисты из Израиля согласились помочь и выставили счет в 25 миллионов рублей – колоссальную сумму для обычной семьи.

Родные открыли сбор, и на их призыв откликнулись тысячи сердец. Люди переводили деньги, организовывали ярмарки, рассказывали историю малыша в соцсетях. Общими усилиями удалось собрать более 15 миллионов, но время играло против Лени. Когда семья уже была на грани отчаяния, произошло настоящее чудо. В конце марта анонимный благотворитель одним переводом пожертвовал недостающие 7 миллионов рублей, полностью закрыв сбор. Этот поступок подарил Лене реальный шанс на будущее.

Теперь вся семья с замиранием сердца ждет, когда костный мозг сестры полностью приживется в организме братика. Они верят, что после всех испытаний Леня сможет расти здоровым и счастливым ребенком, а рядом с ним всегда будет его ангел-хранитель – старшая сестра Варя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Супердевочка Варя вылетела на помощь Ленечке: 7-летняя сестра станет донором костного мозга для малыша с лейкозом из Волгограда

«Леня будет жить!»: неизвестный меценат пожертвовал 7 млн и закрыл сбор на операцию для малыша с лейкозом из Волгограда