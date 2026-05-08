Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Ночь на 7 мая в городе Дубовка Волгоградской области выдалась по-настоящему огненной и разрушительной для десятков местных жителей. Местная полиция задержала 42-летнюю женщину, которая устроила переполох: она сожгла мусорные контейнеры и проколола шины на 32 автомобилях, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

В ту ночь полицию Дубовского района стали поступать тревожные звонки. Сначала сообщили о возгорании пластиковых контейнеров для мусора в разных частях города. Почти одновременно с этим в дежурную часть начали обращаться разгневанные автовладельцы – утром они обнаружили свои машины со спущенными колесами. Картина вырисовывалась странная: кто-то методично и целенаправленно портил чужое имущество.

Полицейские не стали медлить и оперативно начали поиски ночного вредителя. Благодаря слаженным действиям и работе по «горячим следам», личность подозреваемой установили очень быстро. Ею оказалась 42-летняя местная жительница. Во время разговора с правоохранителями женщина не стала отпираться и во всем созналась.

Как выяснилось, дама решила отомстить своему возлюбленному. Ее план мести был, мягко говоря, своеобразным. Чтобы досадить мужчине, она решила поджечь мусорные контейнеры. Какая связь между ее обидой и городским имуществом, она не уточнила. Но на этом ее ночная прогулка не закончилась.

Видимо, войдя в раж, женщина решила выместить злость на припаркованных автомобилях. Вооружившись острым предметом, она прошла по улицам, прокалывая шины всем машинам, что попадались на пути. Когда полицейские спросили, зачем она повредила покрышки 32 автомобилей, которые точно не принадлежали ее обидчику, подозреваемая внятно ответить не смогла. Этот акт вандализма остался загадкой даже для нее самой.

- Сожгла мусорные контейнеры, четыре или пять. Машин точно посчитать не могу. Я насчитала тридцать, но может и больше, - призналась волгоградка на допросе. – Хотела навредить своему молодому человеку.

В результате ее бурной ночной деятельности жителям города нанесен ощутимый ущерб. Сейчас мстительница задержана. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.