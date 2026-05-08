Николай Вихрев и его правнучка Дарья. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В преддверии 9 Мая живая память о войне звучит особенно громко в историях, которые бережно хранят в семьях. Сотрудники следственного управления СК по Волгоградской области поделились сокровенными рассказами о своих дедах и прадедах – тех, кто прошел через огонь сражений, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это не сухие факты из архивов, а настоящие судьбы, полные мужества, боли и тихой скромности поколения победителей.

Осколок в ноге и молчание о войне

Память о войне – это не просто даты в учебниках. Это судьбы родных, чью жизнь навсегда разделило на «до» и «после». Для лейтенанта юстиции Натальи Хильченко, помощника следователя из Серафимовича, такой историей стала жизнь ее деда – Ивана Прохоровича Сдобнова.

Он родился в казачьей семье, жил в хуторе, трудился в колхозе, растил двоих детей. Обычная мирная жизнь, которую в один день оборвала война. В июле 1941 года тридцатилетнего Ивана призвали на фронт. Он стал командиром отделения и с боями прошел тяжелый, долгий путь до самой Германии. На войне получил тяжелое ранение и контузию.

Домой сержант Сдобнов вернулся только осенью 45-го. Вернулся с орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и осколком в правой ноге. Врачи сказали, что извлечь его невозможно. С этим болезненным напоминанием о войне он прожил всю оставшуюся жизнь.

После фронта снова окунулся в мирный труд, вырастил еще двоих сыновей. О пережитом на войне он почти не говорил. Но его внутренняя сила, прошедшая через страшные испытания, всегда чувствовалась во взгляде, в характере, в безграничном терпении. Для своей семьи он навсегда остался примером мужества, скромности и огромной любви к Родине.

Потерял сына на войне, а награды раздал детям

Иногда о подвигах героев мы узнаем спустя десятилетия, по крупицам собирая правду в архивах. Так случилось и в семье помощника следователя из Волгограда Татьяны Лучиной. Ее прадед Антон Назаров был потомственным казаком и прошел еще Первую мировую. Когда началась Великая Отечественная, он без колебаний снова встал в строй.

Служил в гвардейском кавалерийском полку. Летом 1942 года в тяжелейших боях на Дону он проявил невероятное мужество: лично уничтожил четверых врагов, вынес с поля боя раненого командира и троих товарищей. За это его представили к ордену Красной Звезды, наградили медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Но вернувшись домой после ранения, он никогда не рассказывал о войне. Считал, что этой боли не место в мирной жизни. А свои боевые награды просто раздал детям – как игрушки. Только спустя много лет семья узнала о его настоящем подвиге.

Еще одной раной в сердце семьи была судьба его сына Степана, который с первых дней войны числился пропавшим без вести. Лишь в 2014 году удалось выяснить страшную правду: в июне 41-го он попал в плен и погиб в одном из самых жестоких концлагерей. Теперь его имя высечено на мемориале. Для его родных это не просто строки – это боль, мужество и жертва, о которых нельзя забывать.

Письма с фронта, которые не сохранились

Следователь из Волгограда Дарья Макашова рассказывает о своем прадедушке Николае Вихреве. Его история – это история простого человека, честно исполнившего свой долг. До войны он был обычным шофером в колхозе, затем его призвали в армию. Великую Отечественную он встретил уже на службе в саперном батальоне.

С фронта домой летели письма-треугольники, которые в семье ждали с замиранием сердца. К сожалению, сами письма не сохранились, но осталась память о том, что прадед прошел всю войну и вернулся живым. За смелость его наградили медалью «За боевые заслуги», а 9 мая 1945 года – главной солдатской наградой «За победу над Германией».

После демобилизации он вернулся в родное село и снова сел за руль своего грузовика. Он не любил громких слов о войне. Просто жил, трудился, растил детей. Для своей семьи он стал примером невероятной стойкости и скромности.

География Победы: от Хасана до Кенигсберга

Есть судьбы, которые, словно карта, отражают всю историю страны. Такой была жизнь деда следователя-криминалиста Ивана Дадакова – Ивана Волкова. Рано оставшись сиротой, он выбрал путь служения Родине и стал офицером.

Свой боевой путь он начал еще до Великой Отечественной – в боях с японцами у озера Хасан в 1938 году. Войну с фашистами встретил уже опытным командиром танковых войск. География его фронтовой дороги читается по наградам: медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга». Он был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды. Каждая награда – свидетельство подвига на полях самых жестоких сражений.

После Победы гвардии полковник Волков продолжил службу, был военным комендантом немецкого города, а позже – военкомом в городе воинской славы Калаче-на-Дону. Для своего внука, который тоже носит погоны, он навсегда остался примером преданности присяге и готовности идти до конца ради своей страны.