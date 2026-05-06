Труд, который объединяет: ВолгаКалий встретил Первомай производственным рекордом

Фото: Ирина СИМОНОВА

Площадка предприятия преобразилась и на ограждениях производственных объектов появились большие поздравительные баннеры, призывающие к сплоченности, согласию и совместному труду.

«Этот праздник символично перекликается с Годом единства народов России, объявленным президентом. По-настоящему великих целей и результатов мы можем достичь в единении, когда люди разных национальностей и профессий трудятся плечом к плечу. Именно так мы достигли нового производственного рекорда – прошли более 300 километров выработок рудника! Вместе, поддерживая друг друга, мы сможем справиться с любыми задачами!» - сказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Представители самых разных профессий: горняки и обогатители, инженеры и техники, рабочие и служащие объединились в этот день. Каждый сотрудник чувствовал себя частью большой команды, ценящей вклад каждого.

В этом году предприятие к этому празднику сделало свою территорию по-настоящему весенней. В преддверии Первомая клумбы комбината в яркие цвета раскрасят около 4 500 цветов. Для парков и зеленых коридоров ВолгаКалий подготовил порядка 400 деревьев и кустарников.