В семи районах Волгограда массово отключат свет 5 мая

Во вторник, 5 мая 2026 года, в Волгограде пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сразу семь районов города - все, кроме Центрального. В одних обесточат всего несколько домов, а в некоторых ожидаются массовые перебои со светом. Жителей просят заранее подготовиться с необходимым профилактическим работам.

Ворошиловский район, отключения света с 09.00 до 13.00:

улица Приволжская – 108, 116а

Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Землячки – 50, 52, 54, 86, 88

Кировский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Козака – 1

Красноармейский район, отключения света с 09.00 до 16.00:

улица Колесная – 1а, 1-17, 2-24, 19-39, 26-46

улица Симферопольская – 101-123, 104-126

улица Красных Зорь – 89-117, 92-124

улица Панчишкиной Клавы – 92-96

улица Минская – 91-109, 111, 118-126

улица Цветочная – 1-29, 2-34, 33-45, 36-48

улица Бессарабская – 1-17, 2-12, 12а, 12б, 25-29, 26-30

улица Лазоревая – 103-141

Краснооктябрьский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Кустанайская – 59-75, 61, 65, 67, 71, 73

улица Вогульская – 60-86, 65, 67-79, 77-109

переулок Вогульский – 3, 4, 5, 15, 17, 19а

улица Верхоянская – 100-110, 114-118

улица Титова – 45-59, 45а, 59а, 61

улица 39-й Гвардейской Дивизии – 5, 15

улица Менделеева – 32, 34, 45-83, 87, 89

улица Веселая – 32-44, 37-47, 44б

улица Уссурийская – 33-45, 34-46

улица Сочинская – 27-39, 30-46

улица Короткая – 51

улица Краснодонцев – 16-20

переулок Нижне-Амурский – 1-5, 2-8

улица Нижне-Амурская – 2-26, 3-17

улица Сормовская – 3

улица Руднева – 22а, 90-102, 95-113, 109а

улица Капитанская – 2-32, 3-17, 7а

улица Заполярная – 3-9, 14, 16

улица Южная – 1-7, 4-8

улица Западная – 5-11, 6-10

улица Новинская – 6-12, 7-13

улица Кольская – 16

улица Мичурин сад – 1-5

улица Краснофлотская – 17

улица Асланова – 28

Советский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Мира – 1, 2, 3

улица Карла Маркса – 13, 15, 17, 19

улица Туркменская – 12, 15

улица Авиаторская – 1б, 3, 3а, 187, 257

улица Ярославская – 108, 203

улица Армянская – 219, 234

улица Балакирева

улица Кайсацкая

улица Дебальцевская

Тракторозаводский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Бакунина – 11, 17

улица Новая – 32, 38

улица Водопадная – 1-11, 2-20

улица Муромская – 1-21, 2-14, 21а, 4б

улица Боткина – 88

улица Баумана – 57-75, 70-84

тер.СНО Мичуринец-7

улица Героев Шипки.