В семи районах Волгограда массово отключат свет 5 мая

Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 5 мая 2026 года, в Волгограде пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сразу семь районов города - все, кроме Центрального. В одних обесточат всего несколько домов, а в некоторых ожидаются массовые перебои со светом. Жителей просят заранее подготовиться с необходимым профилактическим работам.
Ворошиловский район, отключения света с 09.00 до 13.00:
улица Приволжская – 108, 116а
Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Землячки – 50, 52, 54, 86, 88
Кировский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Козака – 1
Красноармейский район, отключения света с 09.00 до 16.00:
улица Колесная – 1а, 1-17, 2-24, 19-39, 26-46
улица Симферопольская – 101-123, 104-126
улица Красных Зорь – 89-117, 92-124
улица Панчишкиной Клавы – 92-96
улица Минская – 91-109, 111, 118-126
улица Цветочная – 1-29, 2-34, 33-45, 36-48
улица Бессарабская – 1-17, 2-12, 12а, 12б, 25-29, 26-30
улица Лазоревая – 103-141
Краснооктябрьский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Кустанайская – 59-75, 61, 65, 67, 71, 73
улица Вогульская – 60-86, 65, 67-79, 77-109
переулок Вогульский – 3, 4, 5, 15, 17, 19а
улица Верхоянская – 100-110, 114-118
улица Титова – 45-59, 45а, 59а, 61
улица 39-й Гвардейской Дивизии – 5, 15
улица Менделеева – 32, 34, 45-83, 87, 89
улица Веселая – 32-44, 37-47, 44б
улица Уссурийская – 33-45, 34-46
улица Сочинская – 27-39, 30-46
улица Короткая – 51
улица Краснодонцев – 16-20
переулок Нижне-Амурский – 1-5, 2-8
улица Нижне-Амурская – 2-26, 3-17
улица Сормовская – 3
улица Руднева – 22а, 90-102, 95-113, 109а
улица Капитанская – 2-32, 3-17, 7а
улица Заполярная – 3-9, 14, 16
улица Южная – 1-7, 4-8
улица Западная – 5-11, 6-10
улица Новинская – 6-12, 7-13
улица Кольская – 16
улица Мичурин сад – 1-5
улица Краснофлотская – 17
улица Асланова – 28
Советский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Мира – 1, 2, 3
улица Карла Маркса – 13, 15, 17, 19
улица Туркменская – 12, 15
улица Авиаторская – 1б, 3, 3а, 187, 257
улица Ярославская – 108, 203
улица Армянская – 219, 234
улица Балакирева
улица Кайсацкая
улица Дебальцевская
Тракторозаводский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Бакунина – 11, 17
улица Новая – 32, 38
улица Водопадная – 1-11, 2-20
улица Муромская – 1-21, 2-14, 21а, 4б
улица Боткина – 88
улица Баумана – 57-75, 70-84
тер.СНО Мичуринец-7
улица Героев Шипки.