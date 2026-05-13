Массовые отключения света затронут четыре района Волгограда 14 мая

В четверг, 14 мая 2026 года, в Волгограде ожидаются массовые отключения света. Электричество вырубят сразу в четырех районах – Красноармейском, Дзержинском, Ворошиловском и Тракторозаводском. С утра и до вечера энергетики будут проводить профилактические работы, чтобы исключить аварийные ситуации в будущем. Горожан просят отнестись к отключениям с пониманием и заранее подзарядить мобильные устройства и гаджеты.

Красноармейский район, отключения света с 09.00:

улица Отрадная

улица Тенистая, Чистая, Утренняя – 2-8

улица Пролетарская – 11, 13, 15, 19, 21

переулок Коксовый – 4

улица Энгельса – 8-12

Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

проспект Маршала Жукова – 83, 83/2, 83/1 (Общежитие Волгоградского Технологического Колледжа, учебно-лабораторный корпус), 85

улица Карла Либкнехта – 21

улица Республиканская – 13

улица Кунцевская – 2-8

улица Толбухина – 14, 16, 22, 22а, 24, 24а

улица Зеленогорская – 6, 8

ИП Гасанов

Ворошиловский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

переулок Василеостровский – 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в

улица Поворинская – 26-32, 28а

улица Ардатовская – 77

улица Гродненская – 94, 96

улица Филиппова Саши – 75

Тракторозаводский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Жолудева – 11а, 15а, 19а, 11б, 11, 13, 15, 17, 19, 34 ВОО ОО Всероссийское общество автомобилистов, ИП Ибадов

улица Дзержинского – 55а, ИП Чугункина

улица Дундича – 118-160

улица Березовая – 6-14

улица Салтыкова-Щедрина – 2, 4

улица Батова – 8

ООО Олта, ИП Айрян, ИП Синицкий, ФЛ Мкртчян А.Г.