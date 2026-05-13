Массовые отключения света затронут четыре района Волгограда 14 мая

В четверг, 14 мая 2026 года, в Волгограде ожидаются массовые отключения света. Электричество вырубят сразу в четырех районах – Красноармейском, Дзержинском, Ворошиловском и Тракторозаводском. С утра и до вечера энергетики будут проводить профилактические работы, чтобы исключить аварийные ситуации в будущем. Горожан просят отнестись к отключениям с пониманием и заранее подзарядить мобильные устройства и гаджеты.
Красноармейский район, отключения света с 09.00:
улица Отрадная
улица Тенистая, Чистая, Утренняя – 2-8
улица Пролетарская – 11, 13, 15, 19, 21
переулок Коксовый – 4
улица Энгельса – 8-12
Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
проспект Маршала Жукова – 83, 83/2, 83/1 (Общежитие Волгоградского Технологического Колледжа, учебно-лабораторный корпус), 85
улица Карла Либкнехта – 21
улица Республиканская – 13
улица Кунцевская – 2-8
улица Толбухина – 14, 16, 22, 22а, 24, 24а
улица Зеленогорская – 6, 8
ИП Гасанов
Ворошиловский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
переулок Василеостровский – 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в
улица Поворинская – 26-32, 28а
улица Ардатовская – 77
улица Гродненская – 94, 96
улица Филиппова Саши – 75
Тракторозаводский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Жолудева – 11а, 15а, 19а, 11б, 11, 13, 15, 17, 19, 34 ВОО ОО Всероссийское общество автомобилистов, ИП Ибадов
улица Дзержинского – 55а, ИП Чугункина
улица Дундича – 118-160
улица Березовая – 6-14
улица Салтыкова-Щедрина – 2, 4
улица Батова – 8
ООО Олта, ИП Айрян, ИП Синицкий, ФЛ Мкртчян А.Г.