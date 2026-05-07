В Волгограде прокуратура начала проверку после обрушения потолка в лицее

Куски штукатурки и потолочная плитка обрушились. Фото: прокуратура Волгоградской области.

В Волгограде прокуратура проводит проверку после падения штукатурки с потолка школы. Это случилось 7 мая в лицее № 6 Ворошиловского района. На кадрах очевидцев видно, что в разгар перемены в коридоре рядом c учебными классами посыпался потолок. Сверху на пол внезапно полетела потолочная плитка и куски штукатурки. К счастью, никто из школьников не пострадал, учителя быстро загнали их в кабинеты.

- В настоящее время организовано обследование здания с привлечением необходимых специалистов, образовательный процесс переведен на дистанционный формат. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в надзорном ведомстве.

Городские власти пообещали, что потолок в школе восстановят в выходные.

- По информации департамента по образованию, в коридоре на втором этаже здания лицея № 6 от деревянной обрешетки отвалилось несколько фрагментов штукатурки, которые задели и сместили несколько блоков подвесного потолка, - объяснили случившееся в мэрии Волгограда.

Занятия на втором этаже школы, где все произошло, отменили, часть уроков перенесли в кабинеты в другой части задания. Специалисты уже начали ремонт, продолжат его в большие выходные.