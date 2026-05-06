Волгоградские хирурги поставили на ноги 101-летнего ветерана войны

Ветеран вместе с врачами после операции. Фото: облздрав.

В Волгограде врачи областной клинической больницы №1 совершили настоящее медицинское чудо, подарив возможность снова ходить 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Уникальную операцию провели Ивану Чичаеву, который поступил в клинику с тяжелой травмой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав. Фронтовик получил сложный перелом правого бедра со смещением – травма, опасная в любом возрасте, а для человека, отметившего вековой юбилей, особенно.

Специалисты отделения травматологии и ортопедии приняли решение оперировать, выбрав для этого самый современный и щадящий метод. Вместо большого разреза и сложного вмешательства, хирурги действовали через небольшие проколы. Под постоянным контролем рентгеновского аппарата они зафиксировали поврежденную кость специальным металлическим гамма-штифтом. Такая ювелирная работа позволила минимизировать кровопотерю и значительно снизить риски для пациента столь почтенного возраста. Операция прошла успешно, и сейчас состояние ветерана оценивается как стабильное. Он уже готовится к продолжению восстановления в амбулаторных условиях под пристальным наблюдением врачей.

В больнице Иван Чичаев рассказал врачам о своем жизненном пути. Его призвали в Красную армию совсем молодым парнем в конце 1942 года. Он попал на Воронежский фронт, где получил свое первое ранение. После госпиталя его, закаленного в боях, направили во взвод разведчиков. Вместе с товарищами он освобождал Украину, прошел с боями через всю Польшу. Второе тяжелое ранение стоило ему глаза, но не сломило его волю к победе.

После войны вернулся к мирной жизни и посвятил себя работе в сельском хозяйстве. К его боевым наградам добавились многочисленные трудовые. И даже сегодня, перешагнув вековой рубеж, ветеран не сидит на месте. Иван Чичаев активно участвует в общественной жизни и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, делясь своим бесценным опытом и воспоминаниями.

Стоит отметить, что медицинская помощь ветеранам в Волгоградской области находится под особым контролем региональных властей. Постоянно совершенствуются подходы к диспансеризации и лечению старшего поколения. Так, с 2026 года для маломобильных жителей из удаленных районов планируют внедрить новую практику: возможность трехдневной госпитализации в центральные районные больницы для комплексного обследования, что сделает качественную медицинскую помощь еще доступнее.