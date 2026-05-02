Этого категорически нельзя делать, если вас укусила гадюка: волгоградские врачи сообщили важное об укусах змей

Большие майские выходные многие жители Волгоградской области проводят на природе. В больнице №25 Волгограда ждут в связи с этим поступления новых пациентов. Врачи предупредили волгоградцев об опасных встречах с гадюкой. Страшен не только яд змеи, но и неграмотное оказание первой медицинской помощи. От укуса можно заработать тяжелое отравление, от неумелых действий по спасению покусанного человека можно лишиться руки или ноги.

Что делать, если укусила змея

Об алгоритме действий рассказали в волгоградском облздраве. И первое, что нужно сделать покусанному - отложить панику.

- Учащенное сердцебиение разгоняет кровь — вместе с ней яд быстрее распространяется по организму, - говорят врачи.

Так что нужно сеть или лечь, и по максимуму успокоиться. Так вы подарите своему организму 1-2 часа, которых хватит для того, чтобы попасть в руки грамотных специалистов.

Далее нужно, сохраняя спокойствие, найти на теле след укуса: там будут две точки от зубов змеи.

- Резкая боль, слабость, «ватные» ноги, головокружение, тошнота — признаки начинающейся интоксикации, - говорят специалисты.

Кто-то в вашем окружении уже вызвал скорую? Пора. Тем временем, нужно промыть рану. Хорошо, если есть перекись водорода или хлоргексидин, но и проточная вода подойдет. А вот отсасывать яд, делать разрезы кожи или прижигать рану – категорически запрещено. Это приведет к инфицированию и некрозу.

Жгут тоже отставить - можно потерять руку или ногу из-за некроза.

- Наложите тугую повязку (эластичный бинт или полоска ткани) поверх места укуса, но так, чтобы чувствовался пульс ниже повязки. Цель — замедлить лимфоток и венозный отток, а не остановить кровообращение полностью, - посоветовали в комитете здравоохранения региона.

После этого покусанную конечность стоит зафиксировать и обездвижить (сделайте самодельную шину) и слегка приподнимите относительно уровня сердца. Резкие движения будут как насос разгонять яд по организму.

Едем в больницу

На этом ваша работа по спасению себя или близких окончена, далее пострадавшему нужно попасть в руки специалиста. Отлично, если к нему уже подъезжает скорая. В нашей области центр острых отравлений работает на базе БСМП № 25 и считается ведущим на Юге России.

Приехавшим врачам обязательно нужно сообщить точное время укуса, как выглядела змея, какие симптомы появились и в какой последовательности, и все, что вы делали, оказывая первую помощь.