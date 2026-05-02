Этого категорически нельзя делать, если вас укусила гадюка: волгоградские врачи сообщили важное об укусах змей

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
Большие майские выходные многие жители Волгоградской области проводят на природе. В больнице №25 Волгограда ждут в связи с этим поступления новых пациентов. Врачи предупредили волгоградцев об опасных встречах с гадюкой. Страшен не только яд змеи, но и неграмотное оказание первой медицинской помощи. От укуса можно заработать тяжелое отравление, от неумелых действий по спасению покусанного человека можно лишиться руки или ноги.
Об алгоритме действий рассказали в волгоградском облздраве. И первое, что нужно сделать покусанному - отложить панику.
- Учащенное сердцебиение разгоняет кровь — вместе с ней яд быстрее распространяется по организму, - говорят врачи.
Так что нужно сеть или лечь, и по максимуму успокоиться. Так вы подарите своему организму 1-2 часа, которых хватит для того, чтобы попасть в руки грамотных специалистов.
Далее нужно, сохраняя спокойствие, найти на теле след укуса: там будут две точки от зубов змеи.
- Резкая боль, слабость, «ватные» ноги, головокружение, тошнота — признаки начинающейся интоксикации, - говорят специалисты.
Кто-то в вашем окружении уже вызвал скорую? Пора. Тем временем, нужно промыть рану. Хорошо, если есть перекись водорода или хлоргексидин, но и проточная вода подойдет. А вот отсасывать яд, делать разрезы кожи или прижигать рану – категорически запрещено. Это приведет к инфицированию и некрозу.
Жгут тоже отставить - можно потерять руку или ногу из-за некроза.
- Наложите тугую повязку (эластичный бинт или полоска ткани) поверх места укуса, но так, чтобы чувствовался пульс ниже повязки. Цель — замедлить лимфоток и венозный отток, а не остановить кровообращение полностью, - посоветовали в комитете здравоохранения региона.
После этого покусанную конечность стоит зафиксировать и обездвижить (сделайте самодельную шину) и слегка приподнимите относительно уровня сердца. Резкие движения будут как насос разгонять яд по организму.
На этом ваша работа по спасению себя или близких окончена, далее пострадавшему нужно попасть в руки специалиста. Отлично, если к нему уже подъезжает скорая. В нашей области центр острых отравлений работает на базе БСМП № 25 и считается ведущим на Юге России.
Приехавшим врачам обязательно нужно сообщить точное время укуса, как выглядела змея, какие симптомы появились и в какой последовательности, и все, что вы делали, оказывая первую помощь.