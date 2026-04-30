Звезды30 апреля 2026 12:37

Создатель военной драмы «Литвяк» Андрей Шальопа: «Снимать фильм в Волгограде мы не могли, но я хотел, чтобы тут побывала моя группа»

Создатели военной драмы «Литвяк» посетили Мамаев Курган на премьере в Волгограде
Екатерина СИМОХИНА
Иван Шальопа, Полина Чернышова и Андрей Шальопа на премьере в Волгограде. Фото предоставлено компанией "Атмосфера кино".

Предстоящие большие майские выходные – отличный повод сходить в кино на новый российский фильм о Великой Отечественной войне. 30 апреля в прокат вышла военная драма режиссера, сценариста и продюсера Андрея Шальопы «Литвяк». Накануне создатели картины лично представили ее зрителям в Волгограде. Перед премьерой в «Синема Парк» участники съемочной группы посетили Мамаев Курган.

- Я родился и вырос в Ленинграде — в городе-герое, в котором расположено множество памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Но лишь в 1997 году, оказавшись на Мамаевом кургане, впервые почувствовал масштаб не только Сталинградской битвы, но и войны, - поделился своими чувствами режиссер картины. - Помню, подумал тогда, что иностранцев, которые не вполне понимают, какое место в истории нашего народа занимает Великая Отечественная, нужно привозить к подножию этого монумента.

Создатели фильма о Лидии Литвяк побывали на Мамаевом кургане. Фото предоставлено компанией "Атмосфера кино".

Андрей Шальопа рассказал, что перед началом съемок несколько раз прилетал в Волгоград. Легендарная советская летчица, о жизни которой он снял фильм, участвовала в воздушных боях над Сталинградом.

- Снимать, однако, в этих местах мы не смогли, но у меня появилась мечта провести здесь премьеру фильма. Я очень хотел, чтобы тут побывала моя группа и актеры, - говорит создатель ленты.

На Мамаев Курган исполнительница роли Лидии Литвяк поднялась с букетом белых лилий. Таких же, как на фюзеляже самолета легендарной летчицы с позывным «Белая Лилия Сталинграда».

- В Волгограде и, в частности, на Мамаевом кургане испытываешь противоречивые чувства: с одной стороны, эти места отмечены красотой природы, с другой — пронизаны болью, тяжелыми воспоминаниями о страшных днях войны. Тем не менее, здесь как нигде ощущается сила жизни: несмотря на ужасы минувших дней, жизнь продолжается и будет продолжаться. Эта тема прослеживается и в нашем фильма, — рассказала волгоградцам актриса Полина Чернышова.

Полина Чернышова исполнила роль легендарной советской летчицы. Фото предоставлено компанией "Атмосфера кино".

Создатели картины представили фильм гостям премьерного показа. На него пригласили сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва», активистов движения «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы», фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и других волгоградцев. Поддержать своих коллег пришел и известный волгоградский актер Кирилл Зайцев. Ранее он тоже презентовал в Волгограде свой фильм.

С сегодняшнего дня драму о самой результативной женщине-пилоте военной авиации можно увидеть во всех кинотеатрах страны. Это первый полнометражный художественный фильм о Лидии Литвяк.

- Это одна из тех историй, которую давно пора было рассказать, потому что Лидия Литвяк такая же легенда, как Дмитрий Лавриненко, Виктор Талалихин, Николай Гастелло и другие. Она советский герой, о котором знает весь мир. Во многих странах о Литвяк написаны книги, комиксы, снято несколько аниме, ей посвящены масштабные экспозиции в музеях. На мой взгляд, будет справедливо, если и в нашей стране у каждого школьника закрепится в сознании следующая формула: великий русский поэт — Пушкин, великая русская река — Волга, великая советская летчица — Литвяк, - считает главный режиссер картины.

Зрители увидят на экране сражения, приключения, любовь, потери и победы, пообещал Андрей Шальопа.

- Мне очень повезло, что никто до сих пор не снял об этом фильм, признался он, представляя ленту.