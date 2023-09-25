56 августа: синоптики объяснили жаркий сентябрь в Волгоградской области в 2023 году

В Волгограде стоит тридцатиградусная жара. Фото: Юлия Данильченко

Тридцатиградусную жару в конце сентября многие жители Волгоградской области приняли за бабье лето. Однако осеннее потепление будет в октябре, а сегодняшнюю погоду синоптики называют обычной для региона. Сентябрь всегда был продолжением лета. О том, каким будет остаток месяца, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела ГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

По прогнозам ЦГМС, остаток месяца порадует волгоградцев солнечными деньками.

- На территории Волгоградской области жаркий сентябрь бывает часто. Он является практически летним месяцем. Такой сентябрь у нас периодически повторяется. Сейчас более длительная теплая погода, но в средняя температура +15 градусов по региону, - отметила синоптик Наталья Алатырцева.

Более того, и в прошлые годы в конце сентября стояла августовская жара.

- Сентябрь этого года не является аномальным. В 2015 году в эти же дни было +29… +32 градуса. В 2006 и 2010 годах в начале осени стояла жара до +35….+37 градусов. Но такой сентябрь бывает не каждый год, однако ничего удивительно сейчас не происходит, - говорят синоптики.

Этом году теплое начало осени объясняется установившимся антициклоном на территории России. Южные потоки приносят сухой теплый воздух. До конца недели сохранится тепло. Днем будет до +27 градусов, ночных заморозков не ожидается. При этом бабье лето впереди, так что не спешите доставать теплые куртки.

- Первые дни октября будут теплыми. В первой декаде днем ожидается +16... 21 тепла, во второй +13... +17 градусов. Так называемое бабье лето наступит после заморозков в следующем месяце, - отметила Наталья Алатырцева.

Добавим, что из-за жаркой погоды в регионе решили продлить особый противопожарный режим. Волгоградцам вновь запретили посещать леса до 14 октября.