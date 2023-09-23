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Общество23 сентября 2023 17:15

Волгоградец Алексей Третьяков воссоздал 20 советских пожарных машин из ЛЕГО

Алексей Третьяков сделал точные копии советских пожарных авто
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Модели отличаются от настоящих машин только размером

Модели отличаются от настоящих машин только размером

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На протяжении нескольких лет житель Волгограда Алексей Третьяков увлекается необычным хобби – собирает копии советской пожарной техники из деталей конструктора ЛЕГО. Молодой человек признается, что ему всегда нравилось рассматривать картинки техники, а потом у него появилась идея собрать ее из конструктора. Об этом он рассказал в материале, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сейчас в коллекции Алексея Третьякова 20 моделей

Сейчас в коллекции Алексея Третьякова 20 моделей

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сначала Алексей скачал чертежи и разобрался в макете сборки, а уже потом начал заказывать детали. Это оказалось непростой задачей, ведь материал пришлось заказывать с разных стран.

На сборку моделей у Алексея уходит очень много времени. Одна из них заняла около двух лет. Молодой человек признается – большое количество времени уходит на детализацию, но оно того стоит. От реального автомобиля модель отличается лишь масштабами, все остальные тонкости, например, такие как номера машины, переданы поразительно правдоподобно.

Модели отличаются от настоящих машин только размером

Модели отличаются от настоящих машин только размером

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сейчас в коллекции Алексея Третьякова 20 моделей автомобилей и они не раз были участниками различных выставок. Но на этом молодой человек не собирается останавливаться и планирует расширять автопарк.

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