Волгоградцам рассказали, какие грибы можно собирать, а какие лучше не трогать

Грибы могут быть очень коварны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области наступает сезон тихой охоты. Все чаще в выходные волгоградцы отправляются за город, захватив с собой корзинки для сбора. Но, к сожалению, не все знают какие грибы можно собирать, а какие лучше не трогать. Заведующий центром острых отравлений БСМП № 25 Сергей Ларионов рассказал, как не отравится грибами и что делать, если что-то уже пошло не так.

Главной причиной отравлений является употребление ядовитого гриба. Конечно же, не специально. Большинство просто не понимает, что перед ними несъедобный гриб и путает его с тем, который можно употреблять в пищу. Причем такие просчеты случаются не только у любителей.

- Даже опытным грибникам бывает сложно отличить съедобный гриб от опасного двойника, - заверяет Сергей Ларионов.- Например, сыроежки можно спутать с высокоядовитой бледной поганкой, а шампиньон с мухомором. Обознаться может каждый, но цена ошибки будет высокой.

По словам токсиколога, проверить в домашних условиях собранные в лесу грибы никак нельзя, даже по запаху. Также вопреки распространенному мнению, варить гриб в одной кастрюле с чесноком и луком бесполезно.

- Потемнение лука вызывает фермент тирозиназа, а вовсе не ядовитое вещество. Тирозиназа может и вовсе отсутствовать в ядовитых грибах. И наоборот - содержаться в съедобных, - поясняет Сергей Ларионов.

Также грибы могут быть опасны для здоровья из-за погрешности в кулинарной обработке или нарушении сроков и правил хранения. Как правило, первые симптомы проявляются не сразу. Примерно от получаса до нескольких суток отравившийся может испытывать резкую головную боль, тошноту и рвоту, боли в животе и диарею.

- Последствия отравлений грибами варьируются в широких пределах: от гастроэнтерита и кишечной дисфункции до острых патологий крови, центральной нервной системы, органов дыхания, развития сердечной недостаточности, - предостерег токсиколог.

Поэтому специалисты рекомендуют при первых признаках отравления немедля звонить в скорую помощь. По возможности подготовьте сохранившиеся остатки грибов, съеденного - это поможет более эффективно подобрать тактику лечения.