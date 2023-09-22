билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиков

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Технические специалисты модернизировали 30 базовых станций, обслуживающих чашу стадиона. Благодаря объединению спектра частот в единую полосу скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза.

«На последнем матче 17 сентября болельщики могли на «Волгоград-Арене» делиться своими видео с голами и «опасными моментами» игры в режиме онлайн. Средняя скорость мобильного интернета на трибунах составляла 60-88 Мбит/сек, - прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. – Стадион «Волгоград Арена», как известно, был построен к Чемпионату мира по футболу-2018 . На нем установлен современный комплекс связи из 30 базовых станций и 414 антенн. 26 из них обслуживают зрительские трибуны. Спустя пять лет после Чемпионата мы улучшили технические характеристики оборудования и увеличили емкость сети. По оценкам наших специалистов, теперь даже при максимальном заполнении трибун болельщики могут с комфортом пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом».

Ранее билайн сообщил об улучшении качества связи и ускорении мобильного интернета в районе Речного порта Волгограда для любителей прогулок по Волге, а также для местных жителей и отдыхающих на острове Сарпинский.

Реклама. beeline.ru