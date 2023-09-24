89 воспитателей со всей страны выявляют лучшего в Волгограде

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде стартовал финал конкурса «Воспитатель года России». В город-герой съехались 89 педагогов со всей страны, чтобы определить самого-самого. 24 сентября, в первый день испытаний, участники конкурса презентовали свои образовательные проекты - методы и приемы обучения, воспитания, развития детей дошкольного возраста. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомобразования.

Первый тур «Моя педагогическая находка» прошел на базе школы №77 в Кировском районе. Участникам предоставлялось по 10 минут на презентацию своего проекта, после чего они отвечали на вопросы жюри. Воспитатель из Волгограда Наталья Самарская защищала авторскую разработку «Воспитание с песочницы». С помощью песка — кинетического и обычного — в малышах воспитывают главные ценности жизни, такие как дружба, любовь к Родине и родителям, ответственность. Педагог создала картотеку с идеалами и этапами формирования.

Фото: администрация Волгоградской области

- Было очень важно донести до коллег и до жюри, насколько «Воспитание с песочницы» полезно для наших деток, чтобы они выросли патриотами своей страны. Все мы выросли в песочнице, и ценности, которые мы хотим донести до ребенка, с моей точки зрения, проще объяснить через погружение в песок. У меня разработана авторская картотека по ценностям и этапам формирования. Мы с детьми ищем клад в песке, 25-30 минут 2 раза в неделю – этого достаточно, чтобы замотивировать ребенка, чтобы его заинтересовать, - рассказала Наталья Самарская.

Представитель ЛНР Ольга Белая презентовала метод кинзеологических сказок, который считает действенным методом для развития умственных способностей у детей.

- Кинзеологические сказки – это доступно, эффективно, экономично. Это универсальный и доступный метод развития умственных способностей ребенка. Это интеграция кинзеологических упражнений с элементами театрализованной деятельности. Кинзеология – это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные движения, - отметила Ольга Белая.

Второе испытание финала конкурса пройдет в понедельник. Участники проявят себя в «Педагогическом мероприятии с детьми». Им предстоит провести занятие для воспитанников детских садов на определенную тему. После двух туров останутся только 15 претендентов на главный приз «Хрустальную жемчужину» и звание «Воспитатель года России»

Завершатся испытания финала конкурса в Волгограде 27 сентября.