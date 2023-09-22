Проект Волжского трубного завода стал лауреатом Национальной премии «Корпоративный музей»

Лауреаты национальной премии «Корпоративный музей». Фото: ТМК

В 2023 году сразу три предприятия Трубной Металлургической Компании (ТМК) стали лауреатами V национальной премии «Корпоративный музей». Среди победителей конкурса, главной целью которого является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу страны, проекты Волжского трубного завода (ВТЗ), Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и Северского трубного завода (СТЗ).

Выставочный просветительский проект Волжского трубного завода Perspicillum занял первое место в номинации «Лучший музейный интернет-проект». Perspicillum – название зрительной трубы, которое в 1609 году придумал Галилео Галилей. С помощью своего изобретения он смог изучать небесные тела и сделать немало открытий. Это созвучно с главной целью проекта – просвещать волжан и расширять их знания в гуманитарной и технических сферах. За 10 лет существования организованы десятки уникальных экспозиций, которые знакомят с творчеством талантливых волжан – художников, фотографов, дизайнеров.

Две награды конкурса «Корпоративный музей» получил музей истории ПНТЗ. Он стал лауреатом второй степени в номинации «Развитие кадрового потенциала» с проектом «Помогаем растить будущих инженеров», а также в номинации «Корпоративная социальная ответственность» с проектом «Полвека на благо завода и города». «Открытием года» стал музейный комплекс СТЗ «Северская домна». Специальный приз получил проект второй очереди реконструкции яркого образца уральской промышленной архитектуры середины XIX века.

- Для ТМК сохранение наследия и популяризация истории отрасли – часть масштабной работы, которую мы проводим в регионах присутствия для укрепления имиджа рабочих профессий и формирования осознанного отношения металлургов к своим истокам и своему труду, - отметил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов, - Эту задачу решают корпоративные музеи, которые сегодня из мест размещения постоянных экспозиций стали полноценными выставочными площадками или конференц-залами, где реализуются культурные и профориентационные проекты, а также ключевыми точками на экскурсионных маршрутах промышленного туризма компании.

Итоги V национальной премии «Корпоративный музей», генеральным партнером которой стал ТМК, подвели на масштабном форуме в Екатеринбурге. В 2023 году эксперты оценили 160 проектов корпоративных музеев из 45 городов страны. Лучших в 18 номинациях назвали на торжественной церемонии в «Синара Центре». До этого участники форума побывали на СТЗ в городе Полевском Свердловской области. Прошли по маршруту промышленного туризма «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода», увидели современное производство и музейный комплекс «Северская домна».

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