В Волгограде замечательная погода для прогулок и отдыха. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В предпоследние выходные сентября 2023 волгоградцев ждет немало интересных событий в городских парках, в музеях и на концертных площадках, на стадионе. В программе мероприятий - конкурс красоты, реконструкция на Мамаевом кургане, горчичный фестиваль, фееричное шоу на колесе обозрения, фестивали для любителей ЗОЖ и бесплатный концерт группы Burito. Куда сходить и что посмотреть в Волгограде на этой неделе в выходные 23 и 24 сентября 2023 года, подскажет сайт volgograd.kp.ru. Пока стоят погожие деньки и почти летняя погода, предлагаем выбрать досуг на открытом воздухе.

Куда сходить в Волгограде в выходные: лучшие места для отдыха, афиша, досуг на 23 и 24 сентября 2023 года

23 сентября 2023 года на Мамаевом кургане в Волгограде снова будет идти бой. На главной высоте России покажут военно-историческую реконструкцию «Соединение фронтов» Второй штурм Сталинграда». Интерактивные площадки развернут на южном склоне, в программе мероприятий - выставки вооружения, обмундирования и техники. Они начнут работать в 13.30. В 15.00 там же начнется реконструкция.

На Мамаевом кургане покажут реконструкцию сражения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

23 сентября 2023 в ЦПКиО Волгограда отметят 100-летний юбилей Расула Гамзатова. Поэтическая встреча пройдет в 13.30 у мастерской «Подворье». В 15:00 на главной сцене пройдет концерт в честь дня рождения поэта, после «Дом дружбы» обещает угощение для всех – вкусный плов. В 17.00 программу мероприятий продолжит концерт, в 19.00 – дискотека.

23 сентября 2023 в амфитеатре на центральной набережной Волгограда в 16.00 пройдет молодежный фестиваль ЗОЖ-маркет с открытыми тренировками, мастер-классами, выступлением спортсменов и танцоров. Продолжит программу в 18.00 спектакль «Русалка». 24 сентября в 19.00 на сцене устроят концерт трибьют русского рока. В программе – каверы на легендарные хиты «Чайфа», «Кино» и других любимых групп. Вход свободный.

Несколько культурных мероприятий пройдет на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Краеведческий музей в Волгограде 23 сентября 2023 в 10.00 приглашает на пешеходную экскурсию «Царицынские жемчужины», а в 17.00 – прогуляться по «Ступеням истории». 24 сентября в 17.00 - пешеходная экскурсия «По городу и над ним». (запись - 8(8442)38-84-39, билеты: 450 руб. 12+).

23 сентября 2023 в 16.00 у фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда устроят открытую тренировку и показательные выступления по тхэквондо, продолжит программу мероприятий концерт Волгоградского духового оркестра. 24 сентября в 16.00 здесь выступит «Комбо-джаз-бенд». Вход свободный.

23 сентября 2023 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в Волгограде устроят горчичный фестиваль. Развлекательные и познавательные площадки в музее и на улице будут работать с 16.00 до 19.00. В программе мероприятий - концерт, дегустации и ярмарка, викторины и мастер-классы, выставки, спектакли, интерактивные программы и даже полевая кухня. Часть площадок фестиваля можно посетить без билета, остальные – по предварительной записи.

Программа горчичного фестиваля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» .

В Комсомольском саду в центре Волгограда 24 сентября 2023 в 16.00 отметят Осенины. Здесь будут водить хороводы, играть в ручеек, петь, танцевать и веселиться, радуясь прекрасному сентябрю. Вход свободный.

24 сентября 2023 в ЦПКиО Волгограда пройдет первый конкурс «Мисс Парк». Начнется отбор прекрасных девочек и девушек в 15.00 на главной сцене парка. В 16.00 любителей K-pop ждет Random Dance, в 18.00 для желающих - мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу. После воздушные гимнастки прямо на колесе обозрения покажут шоу «Крылья» на высоте более 8 метров. Начало в 18.00. Вход свободный.

В Волгограде ТРЦ «Парк Хаус» 24 сентября 2023 в 20.00 отметит свой 20-летний юбилей. Волгоградцев приглашают на бесплатный концерт группы Burito. Устроят его на парковке. Вход свободный. 16+

Выставочный зал музея Машкова на Чуйкова, 37 приглашает детей 23 сентября 2023 в 12.00 на праздник «Именины у Рябины» в «Крупеничкин Дом» с мастер-классом. А 24 сентября в 11.00 ребят познакомят с выставкой Василия Поленова и покажут на мастер-классе, как сделать рыбку в технике аппликации и бумажной мозаики. (Запись – 8(8442) 24-16-79, билеты: 300 руб. 6+). Вечером 24 сентября в 17.30 любителей музыки ждут на концерт известного музыканта Павла Новикова-Растопнина «Саксофон в опере. Арии и серенады» (запись – 8(8442) 24-16-79, билеты: 400 – 500 руб. 6+). Все выходные в выставочном зале также можно посмотреть выставку мужского аутсайдерского искусства «За Стеной», где представлено более 100 работ 25 художников-аутсайдеров со всех уголков России и Белоруссии.

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Большой концерт Симфонического КИНО в Волгограде

Большой концерт Симфонического КИНО в Волгограде пройдет 3 октября 2023 года. Всех поклонников русского рока ждут в 19.00 в ЦКЗ. В программе – бессмертная музыка легендарной группы «Кино», соло в исполнении гитариста Юрия Каспаряна, великолепные оркестровки от композитора Игоря Вдовина и уникальный видеоряд, созданный сыном Виктора Цоя Александром. Любимым песням миллионов приобретут особое звучание в исполнении одного из лучших барабанщиков Санкт-Петербурга Олега Шунцова, бас-гитариста Виктора Савича и симфонического оркестра.

Концерт Симфонического КИНО в Волгограде. Фото: ДАВЫДОФФ КОНЦЕРТ.

На концерте 3 октября в Волгограде прозвучат композиции из легендарных альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и «Кончится Лето» из «Черного альбома», а также несколько треков из раннего репертуара группы «Кино». ЦКЗ. Наб. 62-й Армии, 4, 3 октября 2023 в 19.00, билеты: от 2000 руб. 0+