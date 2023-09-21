Зеленое будущее ЕвроХима

Фото: Ирина СИМОНОВА

В стратсессии приняли участие экологи российских предприятий ЕвроХима: ЕвроХим-ВолгаКалия, Ковдорского ГОКа, Усольского калийного комбината, а также представители Департамента охраны окружающей среды и экологии Горнорудного Дивизиона компании.

О том, как на практике реализуются высокие экологические стандарты в работе принимающего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, гости узнали в первый день сессии, посвященный знакомству с производственным процессом комбината.

После инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и ознакомления с планом ликвидации аварий руководители предприятия показали гостям важнейшие производственные объекты и процессы Гремячинского горно-обогатительного комбината – рудник и поверхностный комплекс

Особенное внимание экологи уделили успехам предприятия в совершенствовании технологии добычи руды и технологии обогащения и переработки руды на поверхностном комплексе сильвинитовой фабрики. С особенным интересом экологи осмотрели объекты природоохранного назначения предприятия.

Гости посетили солеотвал и шламохранилище. Отметили высокий уровень технологий, используемых при складировании крупнотоннажных отходов - отсутствие пыления на солеотвале и использование прочной геомембраны, выстилающей дно и откосы шламохранилища и рассолосборника солеотвала и препятствующей попаданию рассолов в почву. Таким образом, эти объекты не наносят ущерба окружающей среде.

Эти и другие природоохранные технологии экологи обсудили во время совещания по вопросам экологической безопасности предприятий Горнорудного Дивизиона компании ЕвроХим.

Модератором стратсессии выступил Департамент охраны окружающей среды и экологии ГРД. Руководитель департамента Александр Рыбин представил доклад об актуальнейших мировых трендах в сфере экологии, устойчивом развитии и улавливании парниковых газов. В рамках совещания также прошли обмен лучшими практиками природоохранной деятельности, доклады и изучение вопросов работы экологической функции в крупных проектах Горнорудного Дивизиона, обсуждения опыта проведения компенсационного озеленения, последних изменений в законе «О Недрах» в части обращения с отходами недропользования и других актуальных вопросов экологии производства.

Учитывая большой объем и важность задач в сфере экологии, отдельный блок совещания был посвящен созданию новых форм и методов классификации экологических происшествий, внедрению единых стандартов локальных экологических документов, способов обработки, синхронизации и анализа информации и отчетности.

По итогам сессии участники выработали несколько конкретных предложений по развитию технологий раздельного сбора отходов, усовершенствованию системы выявления, мониторинга и митигации экологических рисков, усилению контроля природоохранной деятельности подрядных организаций при реализации инвестиционных проектов.