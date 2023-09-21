Игорь Артамонов: Это перспективное направление, которое мы хотим развивать

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Правительство России включило Липецкую область в число регионов, где проведут эксперимент по использованию беспилотной авиации в сельском хозяйстве. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в эксперименте будут участвовать 12 субъектов: Липецкая, Воронежская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ульяновская, Новосибирская, Тамбовская и Саратовская области, а также Республика Татарстан, Ставропольский и Алтайский края. В этих регионах будут действовать особые правовые режимы, что позволит снизить нормативную нагрузку при выполнении полётов.

Беспилотные авиационные системы планируют применять для обработки посевов от вредителей. Как пояснили в региональном управлении сельского хозяйства, использование сельскохозяйственных дронов позволит повысить точность обработки полей, минимизировать расход средств защиты растений и как следствие нарастить объёмы производимой сельскохозяйственной продукции, снизив её себестоимость.

По поручению губернатора Липецкой области в регионе проводится инвентаризация земель сельхозназначения и картирование полей. Полученные данные будут использоваться для программирования маршрутов беспилотников.

«Мы очень рассчитывали на включение Липецкой области в данный проект. У нас развитое и высокотехнологичное сельское хозяйство, есть положительный опыт применения беспилотных систем для обработки полей. Это перспективное направление, которое мы хотим развивать, и которое станет ещё одним важным шагом в повышении эффективности агропромышленного комплекса региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.