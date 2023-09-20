Как волгоградцам передать показания и откуда в платежке лишние киловатты

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«Правильная» сумма в квитанции за электроэнергию зависит от того, вовремя ли вы передали актуальные показания счетчика. Как это сделать правильно и откуда в платежке могут появиться «лишние» киловатт-часы, волгоградцам рассказывают в рамках просветительского проекта специалисты «Волгоградэнергосбыта».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОВРЕМЯ?

- У нас в Урюпинском районе интернет работает с перебоями. В контакт-центр дозвониться не получается. Как передать показания вовремя?

В современном мире многое можно сделать через интернет, в том числе передать показания электросчетчика через личный кабинет на сайте ресурсоснабжающей организации. Если это невозможно, есть и другие альтернативы. Например, круглосуточно и без выходных показания прибора учета можно сообщить по многоканальному номеру голосового помощника «Волгоградэнергосбыта» - (8442) 68-43-88. Для этого снимите показания счетчика и держите под рукой номер лицевого счета. На вопросы голосового помощника отвечайте коротко – «да» или «нет». Диктуя номер лицевого счета, произносите только цифры. При этом робот может его и не запрашивать, если определит абонента по номеру телефона. В этом случае вас попросят уточнить адрес.

Важно: не передавайте показания счетчика этим способом с помощью громкой связи или из шумного помещения.

ПОЧЕМУ В КВИТАНЦИИ УЧТЕНЫ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ?

- Иногда вижу в платежке за электроэнергию лишние киловатты, а не те, которые я передал в последних показаниях. Почему так?

Чаще всего нестыковка ваших показаний электросчетчика с данными в платежке появляется после контрольного съема. Последние записывают на момент посещения. Например, вы сняли данные с прибора учета 21 числа, а контролеры приходили 25 числа. За это время набежало несколько киловатт-часов. При этом переданные в энергосбыт сведения от контролеров в приоритете. Волноваться не стоит. Так как в следующем месяце эти показания в счет уже не войдут, , переплаты не возникнет.