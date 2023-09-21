Массово отключат электроснабжение 22 сентября в семи районах Волгограда

Электричество отключат на несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В списках адресов на отключение электричества 22 сентября 2023 года оказались все районы Волгограда, кроме Кировского. Энергетики снова запланировали ремонт на электросетях. Самые массовые отключения света ожидаются в Ворошиловском районе, а в центре областного центра обесточат всего один дом, сообщили «Россети Юг».

На Тракторном в пятницу обесточат дома с 9.00 до 16.00 по адресам: улица Центральная, 1а, 1-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751, СНТ Вымпел массив №1 и №3.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 22 сентября 2023 отключат электричество с 9.00 до 17.00 на улицах по адресам: Араратская, 13-65, 14-70, Базарова, 12, 18, 20, Былинная, 27-37, Городская, 15-21, Лётная, 2, Телефонная, 46-52, пер.1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, пер.2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер.3-й Манежный, 3-17, пер.4-й Манежный, 1-9, 2-18, пер. Лётный, 1-4, пер.1-й Летный, пер.2-й Летный, пер.3-й Летный, пер.4-й Летный, 22-44, 23-39, пер.3-й Былинный, 1-13, 2-12.

В центре Волгограда в пятницу с 9 до 17 часов обесточат дом на улице Дымченко, 16.

В Дзержинском районе на Ангарском без электричества с 9 до 17 часов останутся жители улицы Заречной.

В Ворошиловском районе 22 сентября 2023 среди коммунальных страдальцев без света с 9 до 17 часов будут жители улиц: Абаканская, 11, Академическая, 26-32, Актюбинская, 3-11, 2-16, 2а, Благодатная, 2-22, 44, 41-53, 32-38, Верейская, 1, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 30, 52, Вознесенская, 1-21, 5/1, 5/2, Вьюжная, 1, 4, 9, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47-51, 52, 55-65, 66, 69, 70, 77, 78, 74, 80, 81, 82, 83, 95, 151-154, 96-98, 101-103, 105-113, 150, Дружбы, 6, 20, 32, Мирная, 17, Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, Привольная, 2-26, Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, Полетаевская, 32, Профсоюзная, 15А, 15В, 17-23, 17/1, Светлоградская, 2-22, 1-21, 25-45, 49-57, Семенова-Тян-Шанского, 22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13, Сердобская, 2-32, 3-27, Серноводская, 15, 31, 36, 46, 51, Солнечная, 1-15, 22, 33, 41, Социалистическая, 16, 17, 14, Симбирская, 33, Солдатская, 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36, Центральная, 43а, 35, 37, СНТ Микояновское, СНТ Отдых, пер. Тупиковый, 6, 7, 8, пер. Ельниковый, 3, 3а, 7, а также улицы Насосная, Рублева, Сходненская и Спокойная.

В Советском районе локальный блэкаут 22.09.2023 объявили с 9.00 до 15.00 на улицах Средневолжская, Урюпинская, 2а, пр. Университетский, 52.

В Красноармейском районе 22 сентября вырубят электроснабжение с 9.00 до 16.00 на улицах: Бутлерова, 397-443, 282-308, 336-344, Гражданская, 9, 9а, 21-37, Колхозная, 124-134, 105-107, Молдавская, 29-31, 30-34, Новоаннинская, 43, 24-36, Энгельса, 123-145, 104-162.