В Волгограде с декабря изменят четыре автобусных маршрута

Маршруты автобусов перекроят к концу года. Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде в ближайшие месяцы начнут работать несколько новых автобусных маршрутов – №15, №5а, №23а и №58, причем на один из них выйдут электробусы. Соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок подготовил департамент городского хозяйства, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы. Действовать они начнут с 1 декабря 2023 года.

Какие автобусные маршруты изменят в Волгограде с 1 декабря 2023 года

Автобус №15 «Ж/д-вокзал - ул. Тополевая» (18 электробусов);

Автобус №5а «Родниковая долина - Химзавод».

Какие автобусные маршруты появятся в Волгограде с 1 января 2024 года

Автобус №23а - «Родниковая Долина - ул. 7-й Гвардейской»;

Автобус №58 «ТРЦ «Акварель» - Капустная Балка».

Так, с 1 декабря изменения ждут маршрут №15 «Ж/д-вокзал – кинотеатр Юбилейный». Ездить там будут 18 новеньких электробусов, но ходить они будут не до Красноармейского, а до остановки «Угол парка» на улице Тополевой в Кировском.

Новшества ждут и маршрут №5а «Родниковая долина – Детский центр». На линию выйдут 16 больших автобусов. Ходить они будут с декабря 2023-го от Родниковой долины до остановки «Химзавод» через Кардиоцентр, ВолГУ, ТРЦ «Акварель», Горную поляну, санаторий «Волгоград», поселок Руднева, «Авангард», «Угол парка», «Библиотечная», хлебозавод №3, ВолгоГРЭС и ВЗСМ.

Автобусы маршрута №23а с 1 января 2024 года будут ходить от улицы Добрушина в «Родниковой Долине» до улицы 7-й Гвардейской по Первой продольной. На линию выпустят 26 маршруток.

Также с 1 января 2024 года автобусный маршрут №58 повезет пассажиров от ТРЦ «Акварель» до Капустной Балки (ранее он ходил от Капустной балки до станции Ельшанка на Тулака). Выделили на это направление один автобус среднего класса.

Напомним, в этом году Волгоград ждет большого обновления пассажирского транспорта. На линии выйдут еще 56 троллейбусов с автономным ходом, 21 электробус и 60 новеньких автобусов. В будущем году закупят еще более сотни автобусов.