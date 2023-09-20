За год укусили 3 тысячи жителей: Волгоградский облсуд заставил мэрию пожизненно содержать агрессивных псов в горпитомнике

Опасных собак изолируют навсегда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 сентября Волгоградский облсуд поставил жирную точку в непростом споре на тему, кто же должен содержать бездомных собак. Ранее прокуратура потребовала создать в городском питомнике МБУ «Северное» условия для пожизненной изоляции злых псов от людей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, мэрия пыталась оспорить данное решение, но не вышло.

Вечный собачий вопрос

Тема бродячих собак болезненна для всех - горожан, зоозащитников и особенно администрации города-героя. Обычные люди и зла животным не желают, но и покусанными быть не хотят. А статистика шокирующая: в 2022 году бездомные псы покусали почти 3 тысячи жителей, в том числе 698 детей. Это очень большие цифры, ведь некоторые собаки могут переносить бешенство, которое является в некоторых случаях смертельным.

Зоозащитники в свою очередь пытаются спасти животных своими силами, но, увы, ни сил, ни личных средств не хватает, чтобы разом навести порядок в городе, где десятки тысяч никому не нужных собак и кошек. А вот администрация организовала для этих целей городской питомник, финансируемый из бюджета. Но создать необходимые условия не удалось. В приюте всего 54 вольера для 550 особей. Для сравнения - в приюте «Дино», открытом силами обычных горожан, содержатся примерно такое же число собак, которых решили уже не выпускать на улицы для общего блага.

Опасных собак изолируют навсегда

Вопросом бродячих собак заинтересовалась прокуратура, куда волгоградцы массово писали жалобы.

- Проведенной проверкой установлено, что у МБУ «Северное» не имеется условий для размещения и содержания животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания до момента их передачи новым владельцам или наступления их естественной смерти, - уточнили в облсуде.

Сотрудники горпитомника отлавливают собак, делают прививки, стерилизуют, вешают бирку и возвращают обратно. Содержать животных просто нет средств. При этом только в МБУ «Северное» поступило 197 жалоб об укусах.

- Ввиду отсутствия у МБУ «Северное» материальной базы и финансовых ресурсов для содержания собак, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям, все указанные животные после прохождения необходимых медицинских манипуляций были отпущены в среду обитания, поскольку их пожизненное содержание муниципальным заданием учреждения не предусмотрено, - отметили в облсуде.

Горпитомник пытался получить средства из бюджета на содержание 1000 животных, но ответа не последовало. Теперь же администрации не удастся игнорировать проблему.

Ранее Центральный райсуд принял решение обязать мэрию финансировать МБУ «Северное». Его необходимо исполнить в течение полугода. В свою очередь горпитомнику дается 4 месяца на обустройство вольеров, куда в последующем поместят животных. Им либо найдут хозяев, либо будут содержать до наступления естественной смерти.

Администрация попыталась обжаловать такое требование, но не получилось.

- Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Центрального районного суда г. Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, - резюмировали в облсуде.