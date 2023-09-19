18-летний студент на BMW устроил дрифт в Ворошиловском районе Волгограда

Волгоградский дрифт попал на камеры виденаблюдения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде студент-первокурсник местного вуза на красном BMW M-2 решил продемонстрировать свои навыки экстремального вождения, его дрифт попал на наружные камеры. Произошло это в Ворошиловском районе 18 сентября около 21.30. О задержании лихача сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Ким 18-летний молодой человек на новеньком BMW без государственных регистрационных знаков выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Эффектно проехав, он начал дрифтовать прямо под камерами видеонаблюдения, а после скрылся в темноте.

Несмотря на отсутствие номеров, сотрудникам ГИБДД удалось установить личность водителя и задержать его. Молодой человек признался, что купил автомобиль только 10 августа 2023 года, а потому еще не успел поставить его на учет.

Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции не стали церемониться и привлекли лихача к ответственности. В отношении студента составлены административные протоколы по следующим нарушениям: проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.