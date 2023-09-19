Самая большая ценность: заслуженных работников ЕвроХима стало больше

Фото: Ирина СИМОНОВА

Андрей Евгеньевич отдал работе в горнодобывающей отрасли 30 лет жизни, из которых 29 лет он провел на подземной работе.

На Гремячинский горно-обогатительный комбинат Андрей Прокопенко пришел в 2010 году – в самый разгар работы по началу строительства главных объектов комбината. В тот год было получено положительное заключение госэкспертизы на проекты проходки и строительства шахтных стволов и поверхностного комплекса ГОКа. В скиповом стволе № 1 установлено первое тюбинговое кольцо, над промплощадкой выросли два шахтных копра, и началась проходка - было пройдено 59,1 м клетевого ствола и 44,5 м скипового ствола № 1.

С тех пор и по настоящее время Андрей Евгеньевич принимал участие почти во всех ответственных операциях - от начала проходки и первого тюбингового кольца до оснащения стволов на постоянный период эксплуатации.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Свои первые знания о сложной структуре Гремячинского месторождения он получил в должности горного мастера по проходке клетевого ствола.

- На пути к глубинам Гремячинского месторождения шахтные стволы пересекают четыре мощных водоносных горизонта. Ранее с таким сильным водопритоком я не сталкивался, - признает он. – Как и с таким масштабом предварительной заморозки пород. Обычно трубы с хладагентом опускают до глубины 200-300 метров, не более. Здесь мы замораживали породы на глубину порядка 850 метров.

Андрей Прокопенко, как и другие сотрудники, в процессе работы исследовал уникальные характеристики месторождения, изучал и применял на практике методы и технологии, разработанные специально для условий Гремячинского месторождения.

Он упорно и целеустремленно осваивал новые знания. Руководители и коллеги высоко оценили накопленный им ценный практический опыт, профессионализм, ответственность и знания, которыми он всегда готов поделиться с молодыми сотрудниками. Андрей Евгеньевич занял должность заместителя начальника участка горно-капитальных работ № 1, а затем возглавил созданный участок подъема и поддержания стволов.

В 2022 году при непосредственном участии Андрея Евгеньевича были достигнуты высокие показатели по выполнению амбициозного плана по выдаче руды. Сейчас он лично руководит работами по замене головных канатов многоканатной подъемной машины скипового ствола и переоснащению подземного комплекса ствола на отметке -1085,1 м.

Андрей Прокопенко регулярно вносит предложения по оптимизации цикла выдачи руды и увеличению фонда рабочего времени подъемного комплекса скипового ствола. Реализованные идеи позволили в текущем году поднять технический лимит подъёма скипового ствола № 1 с 150 до 200 тыс. тонн в месяц. Например, одна из таких инициатив была направлена на ускорение работы шибера дозатора за счет подключения скипозагрузочного устройства к центральной компрессорной станции, что позволило увеличить количество скипов подъемной машины при непрерывной работе с 10,4 до 10,6.

Андрей Евгеньевич искренне увлечен своим делом. Свою преданность профессии, огромный опыт он передает молодым коллегам, находя время для обучения вновь принимаемых работников. Его трудовые заслуги и профессионализм отмечены многими корпоративными наградами.