В Волгоградской области более ста предпринимателей получили гранты на 93,5 млн рублей

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

В городе Волгоградской области прошел Пятый Межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес». Площадка с 12 по 15 сентября собрала 500 бизнесменов, начинающих предпринимателей, студентов и старшеклассников со всего региона.

В этом году Волгоградский форум подтвердил статус межрегионального. Помимо местных предпринимателей в нем приняли участие представители Астраханской, Тюменской, Калининградской, Свердловской областей, Мордовии, Карелии, Калмыкии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Форум стал центром притяжения для специалистов федеральных и региональных институтов развития и поддержки предпринимательства, общественных объединений и бизнес-ассоциаций. Участники прошли мастер-классы и коуч-сессии, деловые и коммуникационные игры от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации.

14 сентября на базе центра культуры и искусства «Октябрь» в городе Волжский прошли мастер-классы для тех, кто только начинает свое дело или собирается заняться бизнесом. Участникам форума рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, о возможностях старта предпринимательской деятельности. Каждый желающий смог попробовать создать оригинальную почтовую открытку, попасть в «Студию цветного окрашивания и макияжа» и даже побывать в виртуальной реальности.

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

На первом этаже участников форума встречала выставочная площадка от ПАО КБ «Центр-инвест» с интерактивной визиткой. Здесь будущие бизнесмены проверили свой уровень финансовой грамотности, а также в игровой форме получили от специалистов полезные знания в области финансов.

Одним из главных приоритетов банка «Центр-инвест» является поддержка и развитие предпринимательства. С 2011 года банк активно помогает со стартапами молодым предпринимателям, предоставляя специальные кредитные программы.

«Центр-инвест» более 30-ти лет активно поддерживает МСБ и самозанятых, занимая лидирующие позиции в России в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства.

Банк «Центр-инвест» ведет программы акселерации по семи направлениям: для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых, преподавателей, для участников маркеплейсов, инженерных специальностей Донского государственного университета, участников внешнеэкономической деятельности.

Торжественная церемония закрытия молодежного форума «Мой бизнес» прошла 15 сентября на площадке Волгоградского музыкального театра. Победители областного конкурса получили сертификаты на сумму от 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Счастливыми обладателями грантов в этом году получили 203 предпринимателя, из которых 89 – молодые предприниматели до 25 лет. Общая сумма выплат составила 93,5 миллионов рублей. Большинство начинающих предпринимателей собираются направить средства на развитие в регионе образовательных услуг, бьюти-сферы и производств.

Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий входит в перечень инструментов для развития молодежного предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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