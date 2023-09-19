В Волгограде 20 сентября массово отключат свет в пяти районах

Временно обесточат в основном частный сектор. Фото: Евгения ГУСЕВА

В списке адресов на отключения электричества 20 сентября 2023 в Волгограде из-за плановых работ энергетиков Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Советский, Кировский и Красноармейский районы. Массово обесточат дома в среду в основном в частном секторе, сообщили в «Россети Юг».

Отключения электричества 20 сентября 2023 в Тракторозаводском районе пройдут с 9.00 до 17.00 и затронут улицу Латошинскую, 8, 8а, 8к, 8б, 8ж, 8д, 8г, 6б, 6а, 6, 1б, 14Б, 14д, 18, 22а, 20, 22д, 22,24а, 24, 32б, 32и, 32ж, 32к, 30д, 30, 30л, 30к, 30б, 38в, 38г, 38к, 38б, 40к, 42б, 21, 27, 60-68, 28б, 14н, 14р, 14с, 14д, 14к, 14л, 14м, 14б, 30, 66н, 74р, 68а, 81/38, 81/22, 81/16, 81/12, 81/23, 81/17, 81/13, 81/24, 81/18, 81/14, 81/10, 81/11, 81/15, 81/19, 81/25, 81/20, 81/26, 142/701, 72, 93, 95-101, 140/5689, а также СНТ Дзержинец и Дзержинец-Винновка.

В Краснооктябрьском районе 20.09.2023 без света с 9.00 до 17.00 оставят частный сектор по адресам: пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-14, 15, 15б, 15а, ул. Лермонтова, 23-29, Мичурина, 63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, Чайковского, 37-65, 46-66, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, Просторная, 3-13, 4-18, 15, 18/1, 18/3, 17а-23, 20-28, 18/4.

В Советском районе Волгограда 20 сентября 2023 с 14.00 до 17.00 обесточат дома на улицах: Ващенко, 23а, Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, Габышева, 49, 51, 89-119, 76-124, 84а, 84б, Дворжака, 2-20, 3-21, Д. Джабаева, 1-21, 5а, 18, 27-65, 44/16, 25а, 21/103, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/3, 44/24-44/29, 44/317, 44/327, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232, Дубинина, 11-27, 2-20, 33-57, 28-48, Зевина, 124, 126, Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, Коганова, 53а, 55-69, 48а, 48б, 58-70, 96-126, 96а, 96б, 121-127, Павленко, 2-40, 1-41, Полухина, 50, 52, 58, 123, 120, Пчелина, 3-27, 2-28, 31-59, 32-60, Райниса, 2-22, 1-21, 11а, Савицкого, 25, Фучика, 4-22, 2а, 1-21. С 9.00 до 17.00 локальный блэкаут объявят на улицах: Василевского, 18, 24, 32, 22, 26, 28, 30 и Зевина, 7д.

В Кировском районе в среду с 10.00 до 14.00 среди коммунальных страдальцев без света окажутся жители улиц: Лавровая, 5-7, 13, 2-12 и Фруктовая, 45-47а.

Красноармейский район отключения света в среду затронут не сильно. С 9 до 16 часов электричество вырубят на улицах: Копецкого, 2, 4, 6, Олимпийская, 8, 10, 12, 14, Марийская, 3, 5, 7, 9, 11.