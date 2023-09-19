Годовая инфляция в Волгоградской области в августе 2023 ускорилась до 5,29%

Волгоградцы стали больше тратить на еду, транспорт и ЖКХ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Годовая инфляция в Волгоградской области по итогам августа2023 года ускорилась более чем на процент и составила 5,29% после 4,09% в июле. Разогнали ее, в том числе, ослабление рубля и рост потребительской активности. При этом в регионе инфляция оказалась ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу (5,63%), но выше, чем по России в целом (5,15%).

Больше всего в августе на прирост инфляции в Волгограде повлияли цены на продовольственные товары. Так, плодоовощная продукция подорожала на 28,76% к соответствующему месяцу предыдущего года. Сильнее бьют по карману импортные фрукты, яйца, куриное мясо и свинина, колбаса и сосиски из них.

- Из-за ослабления рубля продолжили расти издержки производителей и переработчиков продукции животноводства. Подорожали импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка. Возросли затраты на обслуживание иностранного оборудования, - комментируют причины роста инфляции в центробанке. - На цены овощей по-прежнему влияли растущие издержки производителей. Подорожали семена, увеличились затраты на обслуживание сельхозтехники, топливо и рабочую силу.

Данные Банка России по инфляции в ЮФО.

Непродольственные товары за год стали стоить на 4,58% больше. Здесь сказались повышение потребительского спроса, ослабление рубля и рост цен на бензин и дизельное топливо.

На 8,9% стали дороже услуги, в том числе на 8,27% повысились тарифы ЖКХ, 8,38% прибавил в цене проезд на пассажирском транспорте.

- Рост цен на недвижимость и увеличение спроса на съемное жилье в регионе привели к ускорению годового роста платы за аренду квартиры у частных лиц, - отметили в местном отделении Банка России.