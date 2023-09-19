В Волгограде заменили полкилометра теплосети на улице Дзержинского

На улице Дзержинского обновили 480 метров теплосети. Фото: КТ

Волгоград готовится к осенне-зимнему периоду и грядущему отопительному сезону. По инвестиционной программе 2023 года «Концессии теплоснабжения» комплексно реконструировали участок тепломагистрали и сетей горячего водоснабжения в Тракторозаводском районе. На улице Дзержинского обновили трубы в границах домов №2-8. После замены коммунальных сетей начнется благоустройство пешеходного бульвара, сообщили в «Концессиях». Общая протяженность обновленного участка составила 480 метров.

- Дополнительно заменены ответвления от магистрали, которые уходят во внутриквартальные проезды. Это еще 60 метров теплотрассы и трассы горячего водоснабжения, а также участок общей протяженностью 60 метров, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту Александр Рыкалин.

Сначала на улице Дзержинского заменили 120 метров теплосети, которую проложили еще в 1959 году, когда Сталинград восстанавливали после войны. После сделали еще один протяженный участок, а также ответвления от главной магистрали вглубь квартала. Все это позволит бесперебойно снабжать жителей окрестных домов теплом и горячей водой. Обслуживает эта теплосеть 86 многоквартирных домов, в которых проживает 12,5 тысячи волгоградцев, а также четыре детсада, семь учебных заведений и три медицинских.

Работы по замене линий теплоснабжения и горячего водоснабжения синхронизировали с благоустройством пешеходного бульвара на улице Дзержинского, чтобы потом не пришлось поднимать новую брусчатку для замены труб.