Упор на спорт: на ЕвроХим-ВолгаКалии определили победителей летних этапов III корпоративной спартакиады

Фото: Ирина СИМОНОВА

Организатором соревнований выступила профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия.

Соревнования стали прекрасным спортивным праздником для спортсменов и болельщиков. Игры прошли на стадионе «Локомотив» города Котельниково. Хорошо обустроенная инфраструктура стадиона, прекрасная погода последних дней лета и зрелищность и азарт соревнований привлекли на стадион много сотрудников, их семей и просто зрителей из числа жителей города Котельниково. Всего в состязаниях приняли участие 40 спортсменов предприятий промплощадки Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Первыми состязались легкоатлеты. Самые высокие результаты показали спортсмены Управления ГОКа. Серебро у команды Централизованного отдела технического контроля – испытательного центра. На третьем почетном месте легкоатлеты Транстроя.

Самых сильных и выносливых коллег зрители и жюри чествовали после состязаний в гиревом спорте. Больше всего силачей оказалось в команде Управления ГОКа, на втором месте – работники Рудника, бронзу забрала сборная Централизованного отдела технического контроля – испытательного центра

Очень сильные эмоции кипели на площадке пляжного волейбола. Отличную игру показали женские сборные, лучшей из которых стала команда Транстроя. Им немного уступили волейболистки Централизованного отдела технического контроля – испытательного центра. На третьем месте - сотрудницы Управления ГОКа.

Лучшим игроком турнира признана Людмила Шамшур из команды Трансстроя.

В мужском пляжном волейболе лучшей стала команда Управления ГОКа. Втрое место заняли игроки команды Рудника, третье – волейболисты Транстроя.

Лучшим игроком назван Михаил Трушин из команды Управления ГОКа

Впереди у спортсменов и болельщиков ЕвроХим-ВолгаКалия еще много интересных игр и ярких спортивных поединков. В рамках осенних игр Спартакиады в сентябре на предприятии пройдут соревнования по мини-футболу, шашкам, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу, волейболу, перетягиванию каната, состязания спортивных семей.

Спортивную культуру ЕвроХим-ВолгаКалий развивает в рамках социальных приоритетов, важнейший из которых – укрепление здоровья и профилактика здорового образа жизни сотрудников предприятий площадки Гремячинского горно-обогатительного комбината.