Врезался на мопеде в маршрутку: в Волгограде врачи спасают 14-летнего юношу с 23 переломами

Врачи провели сложные операции. Фото: пресс-служба облздрава.

Волгоградские врачи буквально «собрали» по частям 14-летнего пациента, получившего в ДТП 23 перелома. Юноша попал в аварию и чудом выжил, но теперь ему предстоит долгая реабилитация. Благодаря хирургам клинической больницы скорой помощи №7, которым удалось совершить невозможное, подростку возможно удастся вернуться к прежней жизни.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, авария произошла в августе этого года. Мальчик катался на мопеде и врезался в маршрутку. В очень тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Врачи видели много покалеченных в ДТП людей, но этот случай запомнят надолго - пришлось проводить серьезные хирургические вмешательства.

- Врачи диагностировали у него сочетанную автодорожную травму и травматический шок 2 степени. У мотоциклиста было 23 перелома: закрытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы, костей таза со смещением, перелом позвоночника, ушиб легких и другие, - уточнили в облздраве.

Травматологи провели четыре операции. Они прошли успешно, но впереди долгая реабилитация. Сейчас пациент находится в детском ортопедо-травматологическом отделении больницы №7. Впереди - восстановление, а потом еще операции - только уже по удалению металлических конструкций, которые держат его кости. Врачи очень хотят помочь школьнику встать на ноги и вернуться к обычной жизни.

Между тем и медики, и инспекторы напоминают подросткам о ПДД. Особенно это касается любителей самокатов, велосипедов и мопедов.

- Получить травму можно и на ровном месте. Что тут говорить о ситуации, когда ты управляешь самокатом, мопедом: здесь необходимо быть предельно осторожным и внимательным, так как ошибка может стоить вам и другим людям жизни, - говорит главный детский специалист травматолог-ортопед Валерий Яковлев, - В машине обязательно нужно пристегиваться и соблюдать скоростной режим, не разговаривать по телефону и не отвлекаться на другие раздражители, то же самое касается и других транспортных средств. На самокате и мотоцикле необходимо находиться в средствах защиты – шлеме, наколенниках. Это может спасти вам жизнь или защитить от серьезных травм.