Управляющие компании будут реагировать на жалобы волгоградцев в соцсетях

Коммунальщики смогут самостоятельно получать обратную связь и оперативно реагировать на жалобы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

К сентябрю 2023 года 30 управляющих организаций Волгоградской области подключили к системе «Инцидент Менеджмент». При содействии Центра управления регионом управляющие компании смогут оперативно реагировать на жалобы и негативные сообщения по вопросам ЖКХ от волгоградцев в соцсетях, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

- Сервис «Инцидент-менеджмент» - это не замена официальному обращению в госорганы, на основании которого, к примеру, последние могут организовать проверочные мероприятия, - подчеркивают в ведомстве.

Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» отслеживает негативные оценки, жалобы, вопросы и отзывы на реальную действительность в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках. Зачастую негатив касается именно проблем жилищно-коммунального хозяйства и работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Цель системы - быстрая реакция на сообщения пользователей.

Органы госвласти уже давно мониторят соцсети согласно постановлению губернатора Волгоградской области. Теперь это будут делать и подключенные к системе управляющие компании. Коммунальщики смогут самостоятельно получать обратную связь и оперативно реагировать на сообщения, которые их касаются. В основном это жалобы на несвоевременный ремонт, уборку и прочие моменты по содержанию общедомового имущества, а также возмущения по поводу начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. По задумке властей, получив этот инструмент, управкомпании смогут наладить диалог с жителями и уменьшить объем того негатива, что льется в Сеть по вопросам ЖКХ.