«Цифровой регион»: руководство «Ростелекома» и глава Северной Осетии обсудили цифровую трансформацию республики

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вице-президент «Ростелекома» на юге России Сергей Мордасов и вице-президент компании по цифровым регионам Михаил Петров провели встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, в рамках которой обсудили комплексную цифровизацию республики и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам внедрения интеллектуального видеонаблюдения и развития цифровой инфраструктуры социальных объектов.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Для нас большая честь и ответственность быть цифровым партнером регионов, в том числе в Северной Осетии. Все проекты кластера “Цифровой регион” нацелены на то, чтобы повысить безопасность и качество жизни людей. Важно, что мы готовы сделать проект в интересах региона под ключ, включая разработку и полную реализацию, а также организацию финансирования. Мы предлагаем решения, которые помогают регионам и муниципалитетам экономить, не отвлекая сразу значительные средства из бюджетов на реализацию инвестиционного проекта. Например, цифровые проекты энергоэффективности повышают качество услуг, надежность работы системы и сразу же дают населенным пунктам возможность экономить на потреблении электроэнергии. Поэтому количество различных проектов по цифровизации регионов только растет от года к году», — отметил вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Михаил Петров.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Экосистема сервисов и решений «Цифрового региона» от «Ростелекома» включает три ключевых направления цифровизации регионов, городов и муниципалитетов: безопасность, управление и комфорт. Внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения во всех муниципалитетах региона будет способствовать снижению числа правонарушений, повышению раскрываемости преступлений, обеспечению антитеррористической защиты, а также оптимизации бюджетных расходов. Для надежного решения задач в республике потребуется установить около 1 200 камер.

«К вопросам цифровизации очень важно подходить комплексно. “Ростелеком” в тесном взаимодействии с региональной властью продолжает развивать цифровую инфраструктуру Северной Осетии. Только в этом году специалисты компании завершили в регионе строительство первого автоматического пункта весогабаритного контроля, модернизировали систему уличного освещения во Владикавказе, интегрировали имеющиеся обзорные видеокамеры на единую интеллектуальную платформу. Сегодня наша компания реализует по стране более тысячи проектов в сфере цифровизации государства и регионов и готова разрабатывать уникальные решения под конкретные потребности территорий», — отметил вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Безопасность — это одна из ключевых областей цифровизации в Северной Осетии. В этом году «Ростелеком» начал работы по созданию интеллектуальной системы контроля управления доступом в образовательных учреждениях республики. Пилотный проект реализуется в школе села Чермен. На объекте уже установлена биометрическая система контроля и управления доступом с возможностью замера температуры и фиксации учета посетителей. «Ростелеком» намерен создать аналогичные системы еще в 63 школах республики, где уже завершен капитальный ремонт.

Одним из приоритетных направлений для региона является развитие туризма. «Ростелеком» уже построил волоконно-оптическую линию связи до комплекса «Мамисон» и развернул на его территории сетевую инфраструктуру. До конца года планируется расширить ее пропускную способность до 10 Гбит/с. Кроме того, национальный цифровой провайдер прорабатывает ряд умных решений для обеспечения деятельности всесезонного тематического парка развлечений «Алания-парк».

«Привлекательность Северной Осетии для туристов растет с каждым годом. Оправдать ожидания гостей мы можем, только комплексно развивая эту сферу. Важно, чтобы качественная связь была у нас в каждом ущелье. “Ростелеком” проводит большую работу в этом направлении. Только в прошлом году технические специалисты компании завершили оптическую стройку в Кобанском ущелье — одном из самых популярных мест отдыха. Все работы проводились за счет собственных средств национального провайдера. Но нельзя останавливаться на достигнутом», — отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

За последние три года компания инвестировала в регион более 760 млн рублей, из них более половины направлены на строительство и модернизацию сети. На сегодняшний день охват оптикой составляет 75% домохозяйств. Также «Ростелеком» создал и технически поддерживает в регионе «Систему 112», комплексную систему экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), единую информационную цифровую платформу, объединившую образовательные ИТ-решения, и целый ряд других проектов. Компания построила инфраструктуру и подключила к интернету около 150 медицинских учреждений.

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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