Безопасность начинается с тебя: ЕвроХим-ВолгаКалий развивает единую систему поведенческого аудита безопасности

Фото: Ирина СИМОНОВА

Всего напечатано 700 экземпляров, которые будут выдаваться на недельных совещаниях и через руководителей предприятия.

Настоящие рекомендации определяют порядок проведения поведенческого аудита безопасности, направленного на выявление, предупреждение и предотвращение опасных действий и опасных условий, усиление мотивации и повышение приверженности руководителей и работников вопросам безопасности за счет разъяснения в процессе аудита последствий поведения (опасных действий) и нахождения в опасных условиях работника.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поведенческий аудит безопасности - один из эффективных инструментов развития культуры безопасности. Особенность такой программы – в применении индивидуального, психологического подхода к проведению аудита. Как правило, на современном производстве действия работников отточены до автоматизма. Но и они могут содержать в себе потенциальные опасности. С устоявшимися привычками бороться сложнее. Выявить такие нюансы в работе персонала, оценить возможную угрозу и предотвратить негативные последствия и помогает ПАБ.

Всего на комбинате проведено 2966 аудитов с работниками, 1835 из которых работали безопасно.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Владимир Пономарев, руководитель направления отдела промышленной безопасности и охраны труда:

- В отличие от других методик, связанных с вопросами ОТ и ПБ, ПАБ подразумевает другой подход, более персонифицированный. Здесь мы должны получить информацию о проблемах из первых рук, а также предложения по их решению, поэтому помимо знаний и требований, специалист, который проводит поведенческий аудит безопасности должен обладать еще и психологической подготовленностью, чтобы расположить к себе работника, постараться донести, что такое наблюдение и общение с ним не направлено для того, чтобы его наказать, а наоборот, для повышения уровня его личной безопасности. Методика по проведению ПАБ, собранная в буклете, и предусматривает освоение навыков наблюдения и общения с работниками.

Защита жизней и здоровья работников, безопасность на производстве – приоритет первой величины, поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий непрерывно развивает это направление.